La cullera de fusta arriba al Vendrell abans del torneig d'hoquei Joan Petit
El Vendrell va celebrar aquest passat dilluns el traspàs del relleu de la cullera de fusta del torneig d'hoquei Joan Petit. Una tradició que simbolitza, novament, el canvi de seu de l'esdeveniment, que anteriorment s'havia portar a terme a Cassà de la Selva. Enguany es completarà la 26a edició al Pavelló Quim Tomàs del Vendrell el pròxim 30 de maig.
En aquest sentit, el torneig arriba al municipi per «divulgar i sensibilitzar» sobre el càncer infantil mitjançant l'hoquei. Una vinculació que també s'ha fet present amb la presentació del nou cartell, de la mà de la il·lustradora Gemma Fontanals i els padrins de la seu: la vendrellenca Anna Ferrer, portera d'hoquei formada al CE Vendrell, i l'Equip d'Hoquei Adaptat del club.
Com a homenatge als infants que lluiten contra el càncer, la fundació organitza una celebració que té lloc en una població diferent cada any, recordant en Joan, un infant que va patir la mateixa malaltia i jugava a hoquei com el seu pare, Joan Torner.