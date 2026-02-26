SERVEIS
L’Hospitalet de l’Infant preveu la construcció d’un nou camp de futbol
El projecte respondrà a les necessitats de les entitats, sense camp oficial des de fa un any
El municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant ha posat en marxa el procés per construir un nou equipament esportiu municipal que doni cobertura a les entitats dedicades al futbol. El consistori va aprovar fa dues setmanes el projecte bàsic que comportarà la creació d’un nou camp de futbol 11 i tres de futbol 7, així com de noves instal·lacions per a les entitats.
El nou equipament és una reclamació que el Club de Futbol Hospitalet de l’Infant va fer al consistori a principis del 2025, després de comprovar que la concessió de l’antic camp de l’Arenal finalitzava. En trobar-se dins un terreny «marítim-terrestre», la concessió de 50 anys no ha estat renovada per la legislació vigent en matèria de costes i protecció del litoral, obligant al consistori a crear nous equipaments.
«No teníem temps de millorar el camp actual, ni tampoc podíem», explicava la regidora d’Esports de Vandellòs i Hospitalet de l’Infant, Yolanda Marqués. La regidora també lamentava que les principals queixes de les entitats advertien d’una «gespa molt gastada» i desperfectes en les instal·lacions.
L’Ajuntament va adjudicar el projecte el mes de març del 2025 a Jordi Carreras Güell i Feu i Godoy Arquitectes SLP la redacció del projecte bàsic dels camps, així com la urbanització del solar on estarà ubicat, al carrer Rovira i Virgili 4 del sector del Camí de la Porrassa (al costat de l’estació de trens). El contracte, adjudicat per un import de 55.660 euros, tindrà un termini d’execució d’aproximadament cinc mesos.
«Estem molt contents per com s’han plasmat les idees i necessitats del consistori i les entitats» indicava Marqués. En aquest sentit, la regidora també confirmava que s’espera portar a terme «a partir de finals d’aquest 2026». El projecte restarà 30 dies a exposició pública a l’espera d’adjudicar els treballs.
Quatre camps
El nou espai donarà servei a «més de 420 esportistes» i estarà format per un camp de futbol 11 tipus CAM-2, d’acord amb la normativa del Consell Català de l’Esport, amb gespa artificial i graderies cobertes per a 300 espectadors. També inclourà tres camps de futbol 7 de gespa artificial i graderies cobertes per a 80 espectadors.
L’equipament comptarà, a més, amb un edifici de serveis de què disposarà de vuit vestidors per a jugadors i jugadores, quatre més per a àrbitres, despatxos, servei de bar-cafeteria, magatzems i altres espais necessaris per al funcionament de les instal·lacions, amb una superfície prevista de construcció d’uns 800 metres quadrats.
La urbanització de la parcel·la inclourà l’adequació dels accessos, aparcaments diferenciats per a vehicles particulars, autocars, motocicletes, bicicletes i espais per a càrrega i descàrrega de mercaderies; el tractament dels paviments, mobiliari urbà, enllumenat i enjardinament, tanques i murs.
Amb aquesta nova zona esportiva, el consistori preveu «adaptar-se a la modernitat» que demanden les entitats i complir els estàndards de qualitat» per al municipi.