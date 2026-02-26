SOCIETAT
La cultura com a brúixola per superar el dol
L’entitat El Dol a través de la Cultura continua treballant a la demarcació per ajudar les persones a pal·liar situacions doloroses
El dol és part de la vida, i com es gestiona, també. El projecte impulsat per l’associació tarragonina El Dol a través de la Cultura tornarà Cambrils amb una conferència centrada en la superació de situacions vitals impactants aquest dijous, a partir de les 17.30h al Museu Molí de les Tres Eres (Cambrils).
L’objectiu, segons destacava l’organització, «no és ser un grup d’autoajuda», sinó expressar de forma diferent el dol a través de nous sistemes, experiències i reflexionant a través de propostes culturals. Una proposta innovadora que, l’any passat, va viatjar fins l’Argentina per exposar el seu model de treball.
Els col·loquis es realitzen de la mà d’Annabel Pellicer, Maite Palacios i Mònica Asensio, qui assegura que, des de fa dos anys, continuen aportant «eines per a qui vulgui utilitzar-les». «Volem trencar el tabú del dol i obrir-lo a tothom», subratllava Asensio.
En aquest sentit, la iniciativa fa ús de propostes artístiques com curts cinematogràfics propis o lectures de fragments de llibres relacionats amb la pèrdua d’éssers estimats. D’acord amb les organitzadores, el «dol és obert», per a tothom, i a través de la cultura poden reflectir-ho per afrontar-lo no només en el moment que succeeix, sinó com a mesura de prevenció.
Un dels criteris és no realitzar els col·loquis a prop dels centres sanitaris, sinó en recintes culturals, com museus, sales d’exposició o teatres. «Aportem salut a la comunitat i d’aquesta manera es veu molt diferent», expressava Mònica Asensio. Al final de les seues intervencions, asseguren que «la gent queda remoguda en el bon sentit», perquè el dol es tracta «des d’experiències personals». Una qüestió que Asensio indicava que «impacta molt»: «En primera persona, les coses canvien molt», ressaltava.
Durant la seua pròxima intervenció en Cambrils, impulsada també per la Universitat Rovira i Virgili, s’oferirà una performance artística a càrrec de l’artista visual Jordina Ros i les Insubmisses per finalitzar el col·loqui. Una manera de finalitzar-lo que, afirmen les organitzadores, «ajuda a la gent a marxar amb bon sabor de boca i no quedar-se remoguts». Per aquesta raó, s’introdueixen espectacles amb música en directe o cantants per concloure o pal·liar el dol.