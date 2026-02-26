ECONOMIA
La contractació en la construcció creix un 2% a Tarragona el 2025
Catalunya va registrar l’any passat 99.794 firmes, davant les 97.862 de l’exercici de 2024
El sector de la construcció es posiciona avui com un dels motors més puixants de l’economia espanyola després de deixar enrere l’estancament provocat pel Covid-19 i l’encariment dels materials. L’impuls de l’obra pública, el desenvolupament de noves infraestructures i la promoció de nous habitatges sostenen el creixement de l’activitat i obren perspectives favorables per als propers anys.
Segons un informe de Randstad, Catalunya va ser una de les comunitats autònomes on es va incrementar lleugerament la contractació de professionals de la construcció, una categoria que inclou Construcció d’edificis, Enginyeria civil i Activitats de construcció especialitzada. Així, Catalunya va registrar l’any passat 99.794 firmes, davant les 97.862 de 2024, la qual cosa representa un augment del 2%, segons una anàlisi de Randstad amb dades del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE).
Per províncies, l’increment més gran en la contractació d’empleats per al sector de la contractació es va donar a Lleida (+9,4%), seguit de Tarragona (+2,1%) i Barcelona (+1,9%). En canvi, s’han registrat retrocessos en Girona (-2,3%).
«El sector de la construcció està vivint un moment de forta recuperació i transformació, amb un creixement sostingut de l’activitat i una demanda de talent qualificat sense precedents», assenyala Lourdes Benito, responsable del sector de la construcció a Randstad España.
El dinamisme en la contractació també apareix reflectit en les dades d’ocupats de l’Enquesta de Població Activa (EPA). Així, al tancament del passat exercici, els ocupats en la construcció s’elevaven a 1,56 milions d’empleats, un 5,4% més que el 2024. Això significa que la construcció representa gairebé el 7% de l’ocupació total a Espanya, que comptava amb al voltant de 22,46 milions de treballadors en el quart trimestre de 2025.