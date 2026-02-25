CULTURA
El Vendrell aprova una proposta per «complir les obligacions» amb les torres declarades BCIN
Durant la sessió plenaria també va tirar endavant la constitució dels membres del Consell Municipal de Turisme
El govern municipal del Vendrell va aprovar en l’últim Ple ordinari del passat dilluns una proposta impulsada pel grup municipal Som Poble-ERC-AM per «complir les obligacions» amb les torres protegides del municipi. Les quatre edificacions, que són gestionades pel consistori vendrellenc des d’ara fa més de tres dècades, van ser declarades Bé Cultural d’Interés Nacional (BCIN) l’any 1949 i fa més de dos anys que acumulen queixes per part d’entitats veïnals i polítiques de la localitat per la seva falta de manteniment.
La proposta de Som Poble-ERC va aprovar-se per unanimitat i preveu finalitzar amb la situació instant a l’Ajuntament a actuar en les zones afectades. La iniciativa, suportada també pel PSC, inclou l’execució d’una auditoria tècnica urgent de les quatre torres, així com l’elaboració d’un pla d’intervenció immediata calendaritzat i pressupostat.
Durant el Ple, el grup impulsor també va demanar «oferir més informació» als grups municipals i als ciutadans, com s’esmenta a la proposta, per realitzar un seguiment periòdic de les intervencions. L’última de les exigències valorava la creació d’una Xarxa de les Torres Històriques del Vendrell.
Ple complet
Entre les propostes aprovades en la sessió ordinària, va destacar la constitució definitiva dels membres del Consell Municipal de Turisme. Una iniciativa activa des del 2025, que va presentar les seves bases a finals de l’any passat, i que preveu exercir com a «òrgan d’assessorament i elaboració de propostes» per impulsar el sector turístic del municipi.
Una de les qüestions exposades, concretament pel grup Fem Vendrell, va centrar-se en la denúncia presentada pel sindicat PLCME, en referència a les hores extra presumptament «sobrepagades» a agents de la Policia Local.
El regidor de Seguretat Ciutadana, Christian Soriano, va argumentar que «són els policies qui decideixen com s’arriba als objectius» establerts pel consistori en l’àmbit d’hores extres i necessitats. En aquest sentit, el Soriano també defensava que les hores extres del 2025 van centrar-se en accions extraordinàries, com botellots, efemèrides o dispositius compartits de seguretat compartits.