METEOROLOGIA
Temperatures primaverals a Tarragona i l'Ebre en ple mes de febrer
En alguns punts les temperatures es troben per sobre de la mitja habitual per aquesta època
Treva metereològica. Des del cap de setmana, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, juntament amb la resta de Catalunya està vivint unes temperatures primaverals i un dies assolellats. El bon temps arriba després d'arrossegar unes setmanes on s'han enllaçat una borrasca darrere l'altra. En alguns punts el mercuri marca una temperatura més alta, sent una situació anòmala per la data en la que estem.
Els temporals de pluja van deixar pas a les borrasques carregades de fortes ventades, que van obligar, fins i tot, a enviar Es-Alert i paralitzar Catalunya. Des de dissabte, les altes temperatures han donat un descans a un hivern marcat pel mal temps.
Per als propers dies i per al cap de setmana s'espera bonança. Amb temperatures altes i alguns núvols. L'ambient es mantindrà suau i es podria donar alguna boira puntual. L'anticicló es mantindrà durant el cap de setmana i de moment, no hi ha data per a una nova borrasca que porti un canvi brusc a la climatologia.