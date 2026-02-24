MUNICIPAL
Un sindicat denuncia un presumpte frau en la gestió pressupostària de la Policia del Vendrell
Els fets detallen suposats pagaments de «sobresous irregulars» i «frau a la Seguretat Social»
El Sindicat de Policies Locals Cos de Mossos d’Esquadra (SPLCME) ha denunciat, des de la seva secció al municipi del Vendrell, diverses presumptes irregularitats detectades en la «gestió pressupostària» dedicada a la Policia Local.
Els fets han estat presentats a l’Oficina Antifrau, la fiscalia i Inspecció de Treball i Seguretat Social, amb tres expedients oberts, la majoria centrats en el pagament i comptabilitat de les hores extres previstes per part del cos policial local.
La denúncia presentada i admesa a tràmit, segons ha pogut conèixer el Diari Més, fa referència al fet que, entre els anys 2022 i 2026, el pressupost inicial acordat per a la Policia Local ha patit modificacions de crèdit que han superat la xifra inicial de 100.000 euros fins a més d’1 milió d’euros, com són el cas del 2022 (1,7 milions d’euros en total) o de l’any 2023 (més de 2 milions d’euros).
Un fet que, segons esmenta el sindicat, basant-se en el portal de transparència del consistori, s’ha repetit «any rere any» excepte el 2025, quan van pressupostar-se 200.000 euros.
En el relat dels fets, el SPLCME destaca aquesta qüestió «no per la seva recurrència», sinó per «una decisió de gestió». La base, presumptament, són els pagaments de les hores extra dels agents de la Policia Local. Actualment, segons dades del consistori, 105 agents completen l’organització del cos, però la denúncia assenyala que podria existir un presumpte «frau» a la Seguretat Social en algunes cotitzacions. El volum pressupostat, expliquen, superaria el cost inicial en «20 o 25 policies».
El sindicat també observa «riscos laborals per acumulació d’hores», mencionant diversos expedients oberts amb «funcionaris amb més de 500 hores extra» i «algun que podria superar les 1.000 hores anuals». Una situació que expliquen que no només s’ha mantingut, sinó que «ha augmentat». Fonts del sindicat afirmaven que en cas que s’estiguessin portant a terme aquestes hores «sobredimensionades», «seria anar contra la salut i seguretat dels treballadors».
Tal com indiquen fonts properes el cos i al sindicat, al cas també s’hi afegirien suposats «sobresous irregulars, més o menys lineals». La situació, lamenten, «és coneguda» i reclamen que «no es coneix què es paga i perquè». La denúncia a Antifrau va ser presentada el passat mes de març del 2025, i les d’Inspecció de Treball i la fiscalia de Tarragona entre el passat mes de novembre i aquest mes de febrer.
Resposta
El consistori vendrellenc, per la seva part, va confirmar que les hores extra esmentades a la denúncia «responen a esdeveniments especials, com concerts de Festa Major o activitats com la Fira de Santa Teresa o Carnaval», o a «campanyes necessàries per millorar la seguretat».
En aquest sentit, l’Ajuntament no oferia resposta sobre les modificacions de crèdit que consten als pressupostos, sinó que feia referència a «l’augment de presència policial al carrer» com a mesura pal·liativa per «disminuir els actes delictius des del 2023».
Respecte a la transparència en el cas, indicaven que tots els informes d’assignació d’hores extres, «a càrrec de prefectura», s’han entregat als «serveis tècnics municipals». Fonts properes al sindicat també reclamaven, davant la resposta institucional, un «estudi d’hores i dies» de les hores dels agents.