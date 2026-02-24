CULTURA
L'Enciclopèdia Castellera estrena la seva versió en línia amb els primers quatre volums disponibles
La proposta, que serà gratuïta, preveu incloure els últims vuit capitols a principis del 2027
L’Enciclopèdia Castellera estrenarà a partir d’aquesta setmana la seva nova versió digital gratuïta amb els primers quatre volums disponibles en línia. Repsol, la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC) i Cossetània Edicions, van presentar aquest dimarts l’espai on podran consultar-se els arxius, articles i històries del recopilatori, que també comptarà amb informació actualitzada. Els nous apartats renovaran la informació publicada l’any 2016 incloent registres dels concursos castellers d’arreu de Catalunya i la demarcació fins al 2024 amb aproximadament 200 autors publicats.
El projecte va iniciar-se ara fa un any i mig i preveu continuar actualitzant informació sobre la història castellera, així com publicar els següents quatre volums finals de l’Enciclopèdia, previsiblement, a principis del 2027. «El món casteller no es podia permetre no tenir l’Enciclopèdia adaptada a la situació actual», explicava el director de l’Enciclopèdia, Xavier Brotons.
En aquest sentit, la proposta tindrà diversos espais digitals que, a través de cada article, permetran contextualitzar-se amb dreceres intuïtives i articles revisats. «La clau de l’èxit del projecte és posar el coneixement a disposició de tothom», va indicar el president de la CCCC, Albert Torres, fent referència al fet que, actualment, «molts adolescents s’interessen pels castells i ara tenen un lloc on formar-se i saber d’on venen».
La nova plataforma ha estat inspirada en el model de les «grans enciclopèdies digitals modernes, amb cerques avançades per termes específics, com noms de castells, colles, dates o places, oferint resultats creuats entre els diferents volums de manera immediata. El treball més laboriós, d’acord amb l’organització, ha estat l’adaptació del format a l’apartat digital, «respectant la idea i l’essència» del projecte.
Quatre primers
El primer i el segon volum estan dedicats a la història, abastant des dels antecedents fins a la Guerra Civil, i des de la postguerra fins a l’actualitat, respectivament. El tercer volum se centra en la tècnica castellera i la ciència que hi ha darrere els castells, mentre que el quart volum s’enfoca únicament en els aspectes sociològics i antropològics.
Durant l’acte, el director del Complex Industrial de Repsol a Tarragona, Javier Sancho, va ressaltar que el món casteller «és un fet genuí de casa nostra», i que el projecte «afegeix un àmbit que també és prioritari per al Complex de Repsol, dins del procés de transformació industrial, la digitalització» per completar amb les entitats impulsores els últims capítols.