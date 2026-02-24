GASTRONOMIA
El Galera Challenge Repsol porta el producte local a un altre nivell amb un concurs d'alta gamma
El cuiner Josep Queralt va executar el plat més creatiu per endur-se el primer premi
El Parc Samà de Cambrils va estar l’escenari aquest dilluns de la primera edició del Galera Challenge Repsol, un concurs que va oferir degustacions de cuina d’alt nivell amb el producte local com a protagonista. Vuit competidors d’arreu de Catalunya van presentar propostes gastronòmiques obligades a demostrar un gran nivell de «creativitat», un dels criteris més valorats durant el certamen amb 20 punts, juntament amb l’execució (25 punts) i el gust del plat (30 punts).
El cuiner d’Ulldecona, Josep Queralt, va proclamar-se campió de l’edició debutant del concurs amb una proposta realitzada amb el «producte estrella» del municipi cambrilenc.
La seva Galera de Cambrils en dues coccions amb el seu suquet emulsionat i carxofes va aconseguir «delectar» un jurat exigent, compost pels xefs Arnau Bosch (Can Bosch), Rubén Campos (El Rincón de Diego), Xavier Martí (Casa Macarrilla), Joan Gómez (Restaurant Miramar) i l’Estrella Michelin, Eduard Xatruch (Disfrutar). Queralt, cap de cuina de Vinum del Gran Hotel Mas d’en Bruno, va rebre 3.000 euros i dues mencions especials, de tradició i integració de productes locals i temporada.
El segon lloc va ser per la cuinera del restaurant Ten10 de l’Hotel Sofitel Barcelona, Paula Malapeira, qui va endur-se 1.000 euros i el premi a la millor integració del producte local amb el seu plat de Tàrtar temperat de galera de Cambrils, vel de dashi, ajoblanco i nap daikon en escabetx.
Revelació
La sorpresa per al públic, però, va aportar-la la jove estudiant Clàudia García. L’alumna de l’Escola d’Hoteleria i Turisme de Cambrils va vèncer el tercer premi del concurs internacional només tres dies després de classificar primera al Galera Challenge per a joves, que va donar-li l’oportunitat de participar en el concurs sènior. García va rebre una cinquantena de litres d’oli verge extra d’oliva de la Cooperativa Agrícola.
Exigència
Durant el concurs, els professionals podien sumar punts complint certes condicions, com utilitzar productes frescos de l’Horta de Cambrils limitats per «posar a prova» als xefs o donar protagonisme a la galera. Durant el concurs, els xefs van disposar de dues hores per elaborar el plat i 15 minuts per emplatar i presentar, demostrant el seu nivell en vuit plats que part del públic també va poder degustar.
Entre la resta de bases i limitacions per als professionals, destacaven l’ús mínim de dues unitats de galera per ració i la imposició d’un escandall màxim de 8 euros per plat. El jurat va tastar els plats a cegues, explorant les diferents propostes dels professionals amb una deliberació equilibrada.
A més dels participants que van assolir el podi, van presentar-se interessants propostes com una Galera sobre col·lagen de porc i essència de crustacis, elaborada pel xef Victor Alfageme, o uns Dumplings farcits de galera curada servits en un brou de thai de galera amb bolets, executada per Marc Santamaria, entre d’altres.
El concurs marca la recta final de la 21a edició de les Jornades de la Galera i la Cuina Marinera, que es portaran a terme a Cambrils per promocionar el producte local fins al diumenge 1 de març, on participen una quarantena de restaurants.