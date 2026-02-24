SALUT
El Camp de Tarragona reclama trombectomia 24/7 per millorar l’atenció a l’ictus
L’Associació per a l’Impuls de l’Àrea Metropolitana exigeix que el territori ofereixi cobertura continuada
L’Associació per a l’Impuls de l’Àrea Metropolitana del Camp de Tarragona ha fet públic un posicionament ferm: garantir la disponibilitat de la trombectomia les 24 hores del dia és una prioritat de salut pública i un dret essencial per als pacients de la regió. Segons les dades assistencials, l’ictus és una emergència freqüent al territori, i cada minut compta per salvar vides i minimitzar seqüeles.
El president de l’associació, Roc Muñoz, ha subratllat que «no es tracta d’una reivindicació política, sinó d’una qüestió de justícia territorial i equitat en l’accés a la sanitat pública». Diversos ajuntaments del Camp de Tarragona, juntament amb la Diputació, donen suport a aquesta demanda i consideren imprescindible un full de ruta clar que permeti desplegar el servei amb seguretat clínica, estabilitat professional i sostenibilitat.
Girona ja ofereix cobertura completa de trombectomia, i Lleida ha iniciat el procés per aconseguir-la. El Camp de Tarragona no pot quedar enrere, i l’Associació es posa a disposició del Departament de Salut per col·laborar en la implementació progressiva del servei amb recursos i calendari definit.
«Demaneu el mateix servei que altres demarcacions ja tenen: el mateix significa temps, oportunitats i vides salvades», ha conclòs Muñoz, insistint en la importància de garantir atenció contínua i equitativa per als pacients amb ictus.