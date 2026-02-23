SOCIETAT
La ciutat de Tarragona amb més assentaments de persones sense sostre: 9 a l'exterior i 11 en edificis
A Catalunya hi ha 6.898 persones sense llar, de les quals 2.502 resideixen en 429 assentaments
Reus i Tarragona es troben en el top 5 de les ciutats catalanes amb més persones sense sostre, segons les dades recollides en una web del Síndic de Greuges de Catalunya sobre el sensellarisme. La capital del Baix Camp compta amb 319 sense sostre, i se situa la cuarta ciutat al rànquing català; mentre que Tarragona és la cinquena amb 259 persones. En total a Catalunya hi ha 6.898 persones sense llar.
Pel que fa als assentaments, n'hi ha 31 a diverses ciutats del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre amb 139 persones. Reus torna a ser la ciutat que compta amb més assentaments: 9 a l'aire lliure amb 18 persones i 11 en edificis amb 50 persones. La segueix Tarragona amb 4 assentaments a l'exterior amb 25 persones i 3 a l'interior amb 3 persones. Salou també compta amb un assentament a l'aire lliure amb tres persones. Vila-seca en té un a l'interior d'un edifici amb una persona i Tortosa compta amb dos assentaments a l'interior amb dues persones.
Redacció ACN
A banda, les dades han indicat que a tota Catalunya hi ha 429 assentaments, on hi resideixen 2.502 persones. De nou, les poblacions que compten amb els assentaments més nombrosos són Barcelona i Badalona, amb 535 i 479 respectivament.
Pel que fa al perfil, l’edat majoritària de les persones que viuen al carrer correspon a individus d’entre 41 i 50 anys (1.138) i de 31 a 40 anys (1.012). A més, el 86% són homes i el 50% són ciutadans de fora de la Unió Europea.
Les xifres s'han obtingut mitjançant qüestionaris enviats a municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona i a ciutats de més de 20.000 habitants d'arreu del territori. En total, 84 poblacions, de les quals només han respost 81.