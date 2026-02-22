Economia
Red Eléctrica centra a Tarragona la seva inversió més ambiciosa a Espanya, amb 200 milions
La nova connexió d’alta tensió, encara en tramitació, podria iniciar-se en els pròxims dos anys
Red Eléctrica d'Espanya (REE) invertirà enguany uns 56 milions d'euros a Catalunya, un 7,7 % més que el 2025, i prepara la renovació de la línia que permetrà l'electrificació de la indústria petroquímica de Tarragona, que és «el seu projecte més important a la Península Ibèrica».
Així ho ha explicat en una entrevista amb EFE la delegada de Redeia a Catalunya, Trinidad Sala, que subratlla que la renovació de la línia que dona servei a la petroquímica és també un projecte clau per a Catalunya, perquè busca garantir l'electrificació d'aquest pol industrial i donar suport a «la descarbonització de l'economia de la província de Tarragona».
REE, que és el transportista i operador del sistema elèctric espanyol i està integrat a Redeia, considera prioritària la renovació del que s'anomena eix Escatrón (Teruel) - Els Aubals (Tarragona) - La Secuita (Tarragonès), ja que la instal·lació actual té alguns trams de l'any 1968.
Es tracta, en conseqüència, de construir una nova línia que funcioni al mateix temps a 400 kV i a 220kV -la línia serà doble, però amb un sol traçat- i després desmantellar l'actual de 220 kV.
Amb aquest projecte es busca aconseguir un augment de capacitat per al nou eix, de manera que pugui assumir un flux d'energia de l'entorn «dels 3.000 o 3.200 MW», davant dels 450 MW actuals.
Un projecte d'uns 200 milions d'euros
Tot i que REE pretén que el nou traçat vagi el més enganxat possible a la línia actual, afronta ara el repte de tramitar un projecte que implica un total de 33 ajuntaments catalans -amb uns 1.200 propietaris- i 9 poblacions aragoneses, ja que la línia suma uns 170 quilòmetres -uns 181 en total si es compta el seu desenvolupament no lineal, és a dir, totes les ramificacions que comporta.
La línia està actualment en ple procés d'informació pública, per la qual cosa ja han començat a rebre al·legacions, i Sala espera que, si tot va bé, la línia pugui començar a construir-se d'aquí a un any i mig o dos anys.
La renovació d'aquest eix comporta una inversió total al voltant dels 200 milions -comptant la inversió acumulada que es farà en tot el període que trigui a executar-se- i suposa el projecte més important que duu a terme actualment REE a la Península sense comptar les interconnexions amb França o altres relacionats amb les illes.
La majoria de projectes de Red Eléctrica a Catalunya s'executen en més d'un exercici, per la qual cosa la inversió de 2026 inclou la part proporcional de desenvolupament de cada projecte.
A l'espera de la nova planificació
Tot i que la inversió imputable estrictament a aquest any és d'aquests 56 milions d'euros esmentats, Sala apunta que els projectes que té actualment en marxa REE a Catalunya, tenint en compte les seves diferents fases de desenvolupament, ronden els 400 milions d'inversió acumulada.
Mentrestant, REE està a l'espera de l'aprovació de la nova planificació de desenvolupament de la xarxa de transport d'energia elèctrica fins a l'any 2030.
Un altre gran eix en el qual treballa Red Eléctrica és el Mangraners-Espluga-Begues, una línia de 220 kV -amb un pressupost aproximat d'uns 74 milions- que va començar a construir-se a finals de 2023 i que la companyia confia que «entri en servei el 2027».
Es tracta d'una línia de 117 quilòmetres que es renova sobre si mateixa, per la qual cosa es va connectant tram a tram, i que té per ara uns 60 quilòmetres renovats.
El projecte, que implica connectar la província de Lleida amb la de Barcelona, consisteix en una renovació de la línia actual, de manera que s'aprofita el traçat existent per passar d'una a dues línies i per augmentar la seva capacitat, tot això amb un traçat amb un menor nombre de torres.
Així mateix, REE ha culminat el procés d'informació pública de la nova línia de 200 kV entre Peñalba (Osca) i Mangraners (Lleida), un projecte amb una inversió d'uns 67 milions.
Pel que fa a la província de Girona, REE està definint l'anomenat eix Farners-Riudarenes i aquest any la companyia es proposa iniciar la tramitació d'un projecte -amb un pressupost estimat d'uns 38 milions d'euros- molt lligat a la posada en marxa de la dessalinitzadora de la Tordera i al suport a la distribució elèctrica del sud de la Costa Brava, entre d'altres objectius.
REE també treballa en millores de la interconnexió elèctrica amb Andorra. En concret, preveuen construir dues línies de 220 kV, la qual cosa requereix una subestació nova a Adrall, un projecte sufragat principalment pel país pirinenc i el cost del qual és d'uns 20 milions.
Renovació de cables subterranis a Barcelona
A la província de Barcelona, després de posar en marxa la nova subestació d'Abrera, de 220 kV, a principis de l'any passat, que dona servei a indústries de tant de pes com Seat, REE té en marxa també des de 2025 un procés de renovació de tres cables subterranis a Barcelona i la seva àrea metropolitana que sumen al voltant d'uns 20 quilòmetres.
Aquest projecte comporta una inversió d'uns 30 milions d'euros. Així mateix, REE treballa en l'ampliació de la subestació de Cerdà, que dona servei al Port de Barcelona.
REE s'encarrega de garantir la seguretat i continuïtat del sistema elèctric i gestionar el transport d'energia en alta tensió, perquè després les distribuïdores portin aquesta energia des de les xarxes de transport fins als habitatges -mitjançant les línies de distribució-, i les comercialitzadores la venguin als consumidors.