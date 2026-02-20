GASTRONOMIA
La Xatonada Popular bufarà aquest diumenge les 40 espelmes al Vendrell
La Rambla acollirà una jornada amb concurs, degustacions i activitats des de les 10 h
El Vendrell viurà aquest diumenge, 22 de febrer, una nova edició de la Xatonada Popular, una cita que convertirà la Rambla en punt de trobada per a famílies, colles d’amics i amants del xató. L’organització preveu servir més de 3.000 racions d’aquest plat emblemàtic del Gran Penedès i completar la jornada amb una fira de productes alimentaris naturals i artesanals, amb ingredients i altres propostes de proximitat per reproduir la recepta a casa. La festa, impulsada per l’Ajuntament de la vila, compta amb la col·laboració de Comerç del Vendrell i de la Generalitat, i amb el suport de la DO Siurana, la Ruta del Xató, el Passaport Edunauta i el CEOLPE (Centre Oleícola del Penedès).
El programa, que es desenvoluparà en la seva totalitat a la Rambla del municipi, arrencarà a les 10 hores amb el 40è Concurs de Mestres Xatonaires. A les 11 hores hi haurà repartiment de xató i venda de tiquets (a set euros la ració) a l’estand de la Xatonada, i a les 11.30 hores se celebrarà la 39a Exhibició de Xatonaires Infantils. A les 12.30 hores es presentaran les postres del Centenari dels Nens del Vendrell i, tot seguit, hi haurà sorteig d’oli i de productes del territori. Després es descobrirà una placa dedicada a Paco Azuaga, impulsor de la Xatonada Popular i Mestre Xatonaire d’Honor, i s’anunciaran els guanyadors del concurs i la investidura de la Mestra Xatonaire de l’edició de l’any anterior. Durant tot el matí hi serà el Bus del Pla de Govern de la Generalitat de Catalunya, una campanya itinerant per explicar les accions del Govern a cada territori i donar a conèixer iniciatives institucionals al públic assistent.
Bases del concurs
Pel que fa al concurs, hi poden participar persones adultes nascudes el 2010 o abans, amb places limitades per ordre d’inscripció, i tots han de lluir el davantal creat per a l’esdeveniment. Cada concursant ha de portar matèries primeres i estris, tot i que l’organització facilita una cassola commemorativa. És imprescindible fer la salsa amb morter in situ, al recinte i dins l’horari establert (de 10.30 a 11.30 h), amb els ingredients tradicionals de la salsa de xató del Vendrell; des de les 9 h hi haurà foc per escalivar, amb prioritat per als productes de la salsa. La degustació es farà amb anonimat d’autoria: es puntua el sabor i, si cal, la presentació, i el veredicte es coneixerà a les 13 h. Hi haurà premis en bonificacions a la targeta client de Bonpreu i Esclat: 400, 200 i 150 euros, bescanviables posteriorment al supermercat del Vendrell. Per reservar tiquets de xató, es poden adquirir a Comerç del Vendrell (ctra. del Dr. Robert, 33), de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores i de 17 a 19 hores.