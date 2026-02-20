SOLIDARITAT
Nous concerts benèfics per portar aigua potable a infants de Ruanda
DoMiFa i Arsmusica reuneixen cantaires de la demarcació en suport d’Amics de Rwanda amb repertori de la monodia al doble cor
L’octubre passat iniciava el seu camí el projecte benèfic Amb cor, la música que transforma i, des d’aleshores, l’Associació DoMiFa ha impulsat onze concerts solidaris que han permès recaptar fons per a l’Associació Amics de Rwanda. Gràcies a aquesta iniciativa ja s’ha facilitat l’accés a aigua potable a gairebé 7.000 infants, una fita que dona una dimensió molt concreta a la força transformadora de la música. Les actuacions han format part de tres produccions diferents amb repertoris diversos i han consolidat un projecte que combina cultura, compromís social i participació ciutadana. Aquest març es presenta Un cor, una veu. Moltes veus, un cor, nova proposta participativa del cor Arsmusica oberta a cantaires de la demarcació, preparada amb assajos intensius des del mes de gener.
La producció oferirà quatre concerts a Tarragona (1 de març), Creixell (8 de març), Reus (14 de març) i Montbrió del Camp (15 de març). El programa vol ser una metàfora de la unió de les veus: com més cors i més persones implicades, més capacitat de generar impacte solidari. S’interpretaran peces des de la monodia —com el cant gregorià— fins a obres a vuit veus i doble cor, amb acompanyament instrumental de Josep Mateu (piano, orgue, viola de roda i percussió) sota la direcció de David Molina. El suport de Neteges Mes Net de Riudoms i la Farmàcia Esther de Tarragona ha permès cobrir despeses i garantir que la recaptació es destini íntegrament a Amics de Rwanda.