EDUCACIÓ
Les escoles de Torredembarra tindran un nou grup d’I3 el curs vinent
S'ampliarà l'oferta de sis a set grups en l'àmbit infantil
Les escoles de Torredembarra comptaran, a partir del pròxim curs 2026-2027, amb un grup més en l’àmbit d’educació d’I3. Una demanda del consistori que va aconseguir-se després d’acordar la mesura amb el departament d’Educació durant les últimes setmanes.
El regidor d’Educació José García va avançar al mitjà Ona La Torre que els sis grups d’educació infantil actuals s’ampliaran a set per rebaixar la pressió que arrosseguen les escoles de la localitat. En total, seran dos a les Escoles Molí de Vent i l'Antina, i tres a l'Escola Antoni Roig.
D’acord amb García, les matrícules vives que actualment pressionen els centres del municipi podran alliberar-se per complir amb l’oferta que demana la Generalitat. Les últimes dades indicaven que, durant el curs 2025-2026, entre tots els recintes educatius de Torredembarra han arribat als 89 alumnes nous.
Una qüestió que segons ha assegurat el regidor al Diari Més, els sis grups actuals ja no poden cobrir la demanda. «Tenim alumnes que han fet la matrícula fora de termini i el pròxim curs els haurem d’encabir», explicava García. La reducció de la ràtio en els grups escolars permetrà «acceptar» els nous infants de matrícula viva. Les preinscripcions de les matrícules d’educació infantil i primària s’obriran del 4 al 18 de març.
Equilibri
Pel que fa a l’àmbit de l’ESO, els dos instituts de la localitat han iniciat l’oferta d’enguany amb set grups (quatre a l’Institut Ramón de la Torre i tres a l’Institut Torredembarra). «Vam fer un grup més, però un cop acceptats els alumnes no ens van donar la dotació de professorat que necessitem», ressaltava el responsable d’Educació, destacant que enguany s’aplicarà un model de quatre grups a cada institut per «cobrir la demanda».
Una situació que, anualment, depèn de l’oferta final que rebin durant els períodes de preinscripció i que variaran segons els alumnes que arribin d’altres municipis. En el cas dels instituts, aquest període serà entre el 6 i el 18 de març.