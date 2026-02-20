TEMPORAL PEDRO
Els Bombers reben 13 avisos a Tarragona i l'Ebre des de les 21 hores fins les 8h. pel vent
La majoria de serveis han estat per caiguda d'arbres i per assegurar elements inestables
Els Bombers de la Generalitat han realitzat 13 sortides des de les 21 del vespre de dijous fins les 08 d'aquest divendres relacionades amb el temporal de vent que afecta el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre des de dijous al matí. D'aquestes, 12 actuacions s'han fet al Camp de Tarragona i 1 a les Terres de l'Ebre, per un mur inestable. La majoria de serveis han estat per caiguda d'arbres i per assegurar elements inestables.
A Reus, els Bombers es van desplaçar fins a l'avinguda Salou i van haver de tallar una palmera de grans dimensions que es movia molt a causa del vent i suposava un perill per la ciutadania. Els bombers van serrar-la i la van retirar de la via. La zona va estar tallada al trànsit fins a finalitzar el servei.
A Torredembarrra, els bombers van haver d'actuar al Poliesportiu ja que diverses plaques metàl·liques del sostre s'havien aixecat per la força del vent.
Dijous al vespre, de les 19 h. fins les 21 hores, els Bombers van rebre 103 avisos al Camp de Tarragona i 16 a les Terres de l'Ebre.
S'espera que durant el dia d'avui el vent vagi a la baixa i que al migdia la situació estigui normalitzada. Les ratxes de vent avui han arribat als 119 km/h a l'Hospitalet de l'Infant seguit de la Riba amb 106 km/h; Ulldecona amb 101 km/h; el Perelló amb 98 km/h; la Selva del Camp amb 90 km/h; Reus amb 76 km/h; i Tarragona amb 56 km/h.
Aquest divendres ja no hi ha restriccions per a la circulació de camions a l'AP-7 entre Cambrils i Amposta i la situació a Rodalies i els trens cap a València està normalitzada.