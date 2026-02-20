PROPOSTES
Així serà el futur Riuet de Coma-ruga: més vegetació per pal·liar l'impacte turístic
El projecte preveu una transformació de la zona amb més accessos adaptats, espais de descans i menys estancaments d'aigua
La zona del Riuet de Coma-ruga, al municipi del Vendrell, prendrà una nova forma a partir d’aquest mes de març amb una renaturalització que pretén revitalitzar l’espai. L’objectiu principal del projecte és reduir la pressió del cabal actual, així com transformar-lo en una zona de bany amb una millor qualitat de l’aigua, amb més vegetació i més àmplia per pal·liar l’impacte que té el turisme sobre el recinte patrimonial.
La proposta abastarà els 95 metres de longitud del tram, afectant 33.333 metres quadrats. El pressupost final serà de més 589.000 euros després d’adjudicar-se a l’empresa BIGAS Grup SL. aquesta setmana i tindrà un termini d’execució estimat d’entre tres i quatre mesos per estar finalitzada abans d’iniciar l’estiu.
L’informe sobre la nova proposta assenyala diverses modificacions que preveuen posar solució al «deteriorament» que ha patit la zona durant les últimes dècades. S’eliminarà l’estructura actual, dissenyada a finals del segle XX i composta per murs de 60 centímetres, per tal d’integrar el Riuet al traçat urbà del passeig marítim. En aquest sentit, l’adaptació del cabal es portarà a terme per ajustar-se al canvi climàtic i als constants augments del nivell del mar a través de la creació de petites platges a la vora del Riuet.
Aquestes noves superfícies, de 2.850 metres quadrats en total, també permetran un «accés universal» i «acollir d’una manera òptima el volum actual d’usuaris», generant «nous espais de socialització» i joc. En l’entorn, a més, s’hi introduiran habitats específics per «afavorir la biodiversitat» i es renovarà la vegetació de la zona per «adequar-la a la realitat natural» del Riuet.
Part d’aquesta «transició» residirà en la creació d’un nou espai natural entre el passeig marítim de Coma-ruga i l’àmbit del Riuet, que preveu «reduir l’impacte visual» sobre el paisatge.
El nou traçat també comptarà amb zones d’ombra estratègiques per a l’estiu, al marge del passeig i a les vores del Riuet per dotar de més «confort tèrmic» als usuaris. L’àmbit també es tancarà amb un abalisament permanent de fusta, que protegirà les àrees sensibles i oferirà indicacions amb nova senyalització informativa sobre el patrimoni natural del Vendrell.
L’àmbit del Riuet preveu una transformació integral després d’anys «d’acumular desperfectes», d’acord amb l’informe. Després d’obtenir popularitat a mitjan segle XX per les seves propietats terapèutiques, l’espai s’ha deteriorat a causa de la integració «d’elements artificials». «Els murs no són naturals, volem un espai que no sembli una piscina», indicava l’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez.
Durant les últimes dècades, també es van construir dos col·lectors d’aigües pluvials que desemboquen directament al cabal i que, segons l’informe, «han compromès progressivament» la qualitat de les aigües del Riuet.
La documentació presentada pel consistori també advertia que «la pressió turística, l’artificialització acumulada i la degradació ambiental han posat en risc la seva qualitat ecològica», complementant-se amb el creixement d’establiments turístics a prop del recinte i l’ús d’accessos de manera incorrecta.
Ara, el Riuet espera una transformació històrica que el retorni al seu cabal natural i incrementi la presència animal i vegetal al traçat. Aquest estiu serà el primer període de prova per comprovar la seva nova forma, que podria atreure fins a deu noves espècies animals entre insectes, mol·luscs, ocells i rèptils. L’estudi també ha determinat que els treballs s’hauran de fer amb cura per no modificar les condicions ambientals.