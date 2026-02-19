POLÍTICA
ERC proposa un pla de xoc a l’AP-7 i un consorci d’inversions per frenar el «col·lapse viari»
Els republicans també demanen la construcció d’un tercer carril entre Vila-seca i Ulldecona
ERC ha registrat al Parlament una bateria de propostes per afrontar el «col·lapse viari» que pateixen les principals carreters del país. Els republicans atribueixen la situació a la manca d’inversions de l’Estat a la xarxa viària estatal a Catalunya, que asseguren que ha provocat més episodis de congestió i sinistralitat. Entre les iniciatives que aprofita per proposar, ERC planteja un pla de xoc específic per a l’AP-7 i reclama accelerar la creació del Consorci d’Inversions entre l’Estat i la Generalitat.
El ple del Parlament votarà la setmana vinent la moció d’ERC, que inclou un pla de xoc per l’AP-7 a Catalunya. La proposta contempla actuacions com la renovació del ferm, millores de la senyalització, més elements de seguretat, intervencions en punts negres i mesures de gestió del trànsit en episodis de congestió.
La iniciativa també reclama a l’Estat un pla integral per modernitzar totes les carreteres de la seva titularitat, com l’A-2, l’A-7, l’AP-7, l’N-340, l’N-II o l’N-260. Segons el text registrat, l’objectiu és evitar situacions de risc com l’esfondrament recent a l’A-2 a Ribera d’Ondara o l’elevada sinistralitat de l’AP-7 des de l’alliberament dels peatges, fa cinc anys.
ERC també ha posat l’accent en el mal estat de l’Eix Pirinenc (N-260), una situació que el partit ja va denunciar recentment al Senat. La moció incorpora igualment altres mesures en punts concrets de la xarxa viària, com el desdoblament de l’N-II entre la frontera francesa i Tordera o la construcció d’un tercer carril entre Vila-seca i Ulldecona.