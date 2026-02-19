TEMPORAL PEDRO
Els Bombers atenen 102 avisos pel vent durant el matí, 15 a Tarragona i 7 a l'Ebre
La majoria de serveis han estat per caiguda de branques i assegurar objectes a les façanes o sostres
Els Bombers de la Generalitat han atès una seixantena d'avisos relacionats amb el temporal de vent (102) des de les set del matí fins a les onze. La major part d'aquests incidents s'han registrat a les regions Metropolitana Sud (43) i Metropolitana Nord (25). A més, a la de Tarragona se n'han comptabilitzat 15, i a les Terres de l'Ebre 7. La majoria de serveis han estat per caiguda de rames i assegurar objectes a les façanes o sostres.
Protecció Civil ha activat la fase d'alerta del pla Ventcat, i el Servei Meteorològic de Catalunya ha previst ratxes de vent superiors als 100 km/h a bona part del territori fins divendres. El vent pot tenir especial afectació al Pirineu i Prepirineu i a la meitat sud de Catalunya. Cap dels incidents gestionats pels Bombers ha estat de gravetat.
Com a conseqüència de la borrasca Pedro, la circulació de trens de l'R16 entre Tarragona i Tortosa ha quedat suspesa ha causa de les fortes ratxes de vent que afecten aquesta zona de Catalunya. Adif també ha decidit cancel·lar la circulació ferroviària entre la Comunitat Valenciana i Catalunya aquest dijous entre les 11.00 h i les 16.00 h.
A més, el Servei Català de Trànsit ha restringit la circulació de vehicles pesants de més de 7,5 tones per l’AP‑7 entre Cambrils i Amposta en ambdós sentits. Com a vies alternatives recomanen l'A-7 i l'N-340. En aquestes hauran de circular pel carril dret, no podran fer avançaments i hauran de circular a una velocitat màxima de 80 km/h.