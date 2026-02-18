METEOROLOGIA
Restriccions a l'AP-7 per la borrasca Pedro: els camions de més de 7,5 tones no hi podran circular
El Servei Català de Trànsit ha activat restriccions arran d’un nou episodi de ventades molt intenses
El Servei Català de Trànsit ha activat restriccions arran d’un nou episodi de ventades molt intenses, que afectarà a partir de demà diversos punts del país,sobretot a les comarques tarragonines. Per aquest motiu, els vehicles pesants de més de 7,5 tones hauran de complir restriccions en vies d'alta capacitat.
Tindran l'obligació de circular pel carril dret, prohibits els avançaments i hauran de circular a una velocitat màxima de 80 km/h.
A més s'estableix una restricció de circulació per l’AP‑7 entre Cambrils i Amposta en ambdós sentits que afectarà tots els vehicles pesants de més de 7,5 t.