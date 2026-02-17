Laboral
La primera reunió entre International Paper i els treballadors, sense avenços: 200 llocs de treball en joc a Tarragona
El procés suposaria l’acomiadament d’unes 200 persones, amb més d’un centenar a Montblanc i unes 90 a Valls
La primera reunió entre International Paper i els comitès d’empresa de les plantes de Valls i Montblanc ha finalitzat sense conclusions, segons ha informat TAC12. L’empresa ha defensat que el tancament respon a raons productives i organitzatives, mentre que els treballadors mantenen la seva exigència de preservar els llocs de treball.
El procés suposaria l’acomiadament d’unes 200 persones, amb més d’un centenar a Montblanc i al voltant de 90 a Valls. Els representants dels treballadors han reiterat que no acceptaran el tancament i esperen que les pròximes reunions puguin obrir vies de negociació reals amb la companyia.
Mentrestant, les administracions han mostrat el seu suport institucional i han confirmat l’existència d’empreses interessades en la compra de les plantes, una opció que International Paper, de moment, no contempla.