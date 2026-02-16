VAGA
El sindicat Metges de Catalunya xifra en un 24% el seguiment de la vaga a Tarragona
L'organització convocant indica que l'aturada registra un suport del 44% als CAP i d'un 25% als hospitals
El sindicat Metges de Catalunya xifra el seguiment de la vaga del col·lectiu d’aquest dilluns en un 39%. Per territoris, el sindicat convocant de l'aturada indica que, a les comarques de Barcelona, el seguiment és del 45%; a les de Girona, del 47%; a Tarragona, del 24%, i a Lleida, del 19%. Per àmbit assistencial, xifra el seguiment en un 44% a l’atenció primària i en un 25%, als hospitals.
Els metges d’arreu de l’Estat estan cridats a la vaga durant tota la setmana per reclamar un conveni propi i altres mesures que introdueixin millores, sobretot vinculades a l’esgotament professional i la sobrecàrrega. El sindicat català ha fet una convocatòria pròpia de vaga aquest dilluns i divendres per interpel·lar directament el Departament de Salut.
A nivell estatal, la convocatòria de vaga és més àmplia i és per als cinc dies de la setmana, segons ha cridat el comitè de vaga de la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics (CESM) i en què s’han integrat organitzacions autonòmiques, entre elles Metges de Catalunya, que hi dona suport. Així doncs, els metges catalans poden anar a la vaga tota la setmana sota el paraigua estatal, però Metges de Catalunya ha decidit centrar-se en dues jornades, la d’aquest dilluns i divendres, per interpel·lar la conselleria en les seves reivindicacions.
Segons dades del sindicat, majoritari en el col·lectiu de metges, uns 30.000 professionals estan cridats a la vaga a Catalunya. Amb tot, en les vagues de professionals sanitaris, els serveis mínims són alts, ja que s'han de garantir les urgències; les unitats vitals, com les UCI, hemodiàlisi, neonatologia, parts o tractaments de radioteràpia i quimioteràpia, i les operacions inajornables, entre altres activitats.