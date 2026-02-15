Meteorologia
El vent rebaixa la seva intensitat, però encara hi ha ratxes que superen els 100 km/h a l'Ebre
Protecció Civil continua demanant precaució en els desplaçaments i activitats a l'aire lliure com les rues de Carnaval
El temporal de vent ha rebaixat la seva intensitat en les últimes hores als dos extrems de Catalunya, però encara hi ha ratxes que superen els 100 km/h a les Terres de l'Ebre i extrem nord de l'Empordà. Destaquen registres com els 118 km/h de l'Hospitalet de l'Infant, els 114,5 km/h del Perelló, els 100,1 km/h de Miami Platja o els 100 km/h del Vendrell, segons les dades de les estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) i Meteoclimatic.
El cop de vent màxim de l'episodi s'ha produït a Portbou-coll dels Belitres amb 172,1 km/h. Protecció Civil continua demanant precaució en els desplaçaments i activitats a l'aire lliure, especialment en les rues de Carnestoltes i les activitats esportives a l'exterior.
La previsió de l'SMC és que el vent de mestral i tramuntana perdi força progressivament al llarg de diumenge, tot i que no serà fins ben entrat el migdia que no afluixarà clarament al sud. Protecció Civil ha desactivat l'alerta per fort onatge, amb onades que no superaran els 2,5 metres a la costa de l'Alt i el Baix Empordà, però sí que manté la prealerta per risc d'allaus, ja que es manté fort (4 sobre 5) a l'Aran i Franja Nord de la Pallaresa.
A la resta de sectors el perill d'allaus és marcat (3 sobre 5). Es demana molta prudència també amb el fort vent i el torb a les cotes altes del Pirineu.
Prop de 900 trucades al 112 i uns 750 avisos als Bombers
El nou temporal de vent vinculat a la borrasca Oriana ha deixat prop de 900 trucades al telèfon d'emergències 112. La gran majoria (81%) han estat per comunicar riscos estructurals, com ara branques o arbres caiguts, mobiliari urbà en mal estat i elements d'edificis inestables.
Per comarques, les comunicacions s'han rebut majoritàriament del Barcelonès (18%), Baix Ebre (17%), Baix Llobregat (13%) i Montsià (12%). Per la seva banda, els Bombers de la Generalitat han atès uns 750 avisos relacionats amb la ventada, especialment a la Metropolitana Sud (206), Terres de l'Ebre (178) i Tarragona (141).
Aproximadament la meitat dels avisos rebuts remetien a arbres, branques i pals d'enllumenat i telefonia desplomats a sobre carrers, carreteres i, en alguns casos, edificacions. No hi ha, però, cap recinte habitat que hagi patit danys greus. La resta d’avisos han estat, majoritàriament, per danys a cobertes i plaques solars, danys a edificis i mobiliari urbà com ara fanals o senyals de trànsit fet malbé.
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha informat que s'han rebut 15 alertes pel temporal de vent, amb cinc pacients traslladats a diferents centres sanitaris, caps d'ells de gravetat.