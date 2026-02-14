Meteorologia
Quins són els municipis més afectats pel fort vent al territori?
Les autoritats activen l’alerta per vent extrem i recomanen evitar desplaçaments i activitats a l’aire lliure a les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre
El sud de Catalunya, i especialment la demarcació de Tarragona, es troba aquest dissabte sota una situació de risc elevat pel fort vent. Les previsions apunten a ratxes molt violentes que podrien arribar —i fins i tot superar puntualment— els 140 km/h en diverses comarques. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís davant la possibilitat de vents excepcionals al Montsià, el Baix Ebre, el Baix Camp i la Ribera d’Ebre.
Com a mesura preventiva, Protecció Civil de la Generalitat manté en fase d’alerta el pla VENTCAT i ha fet arribar missatges d’emergència als telèfons mòbils de la població de les Terres de l’Ebre i del Baix Camp. Es demana evitar desplaçaments innecessaris i suspendre activitats a l’aire lliure mentre duri l’episodi.
Aquest temporal de vent està relacionat amb l’entrada d’una nova borrasca. El moment més crític es concentrarà durant la jornada de dissabte, amb vents del nord i nord-oest molt intensos, sobretot en zones elevades i punts exposats del terç sud del país.
Les afectacions ja han començat a fer-se notar. A l’AP-7, un vehicle pesant ha bolcat a prop de l’Hospitalet de l’Infant en direcció nord, provocant el tall de la via i desviaments del trànsit cap a la N-340. A l’Ametlla de Mar, la caiguda d’arbres ha complicat la circulació, amb només un carril habilitat en sentit sud. Paral·lelament, s’han aplicat restriccions al pas de camions de gran tonatge en diversos trams de l’autopista per l’alt risc associat al vent.
El temporal també ha tingut impacte en el transport ferroviari. Per motius de seguretat, s’ha interromput la circulació de trens de la línia R16 entre Tortosa i l’Aldea-Amposta mentre persisteixin les ratxes més fortes.
Les autoritats recorden la importància d’extremar les precaucions, revisar i assegurar elements que puguin desprendre’s de balcons o terrasses i reduir al màxim l’activitat a l’exterior fins que es desactivi l’alerta.