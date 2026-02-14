Meteorologia
Protecció Civil demana la suspensió de les rues de Carnaval a l'Ebre i Baix Camp
El fort vent supera les previsions inicials i obliga a activar un avís ES-Alert, amb crida a la prudència i a evitar activitats a l’aire lliure
En una entrevista a 'Catalunya Ràdio, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, ha explicat que la intensitat del vent a les zones de l'Ebre i el Baix Camp és "més elevada" del previst inicialment, i que per això s'ha decidit enviar un avís ES-Alert. Malgrat això, ha remarcat que les zones afectades per les ventades d'aquest dissabte estan més acostumades al fort vent i que per això les infraestructures poden aguantar-ho millor, tot i que ha reclamat prudència i evitar activitats a l'exterior.
Solé ha destacat que s'haurien de suspendre, també, les rues de Carnaval de les zones on s'ha enviat l'alerta. A la resta del país, segons Protecció Civil, la celebració del Carnaval es pot decidir localment en funció de la situació concreta. Protecció Civil ha dit que hi ha uns 1.700 abonats a Amposta sense llum per una incidència a la xarxa de mitja tensió, que es preveu que es pugui resoldre a mig matí.
D'altra banda, a la zona del Pirineu, ha dit que cal anar "preparats" en els desplaçaments, incloses cadenes i dipòsits plens. A més, ha reclamat que s'evitin les activitats fora de les zones habilitades, ja que hi ha risc d'allaus i torb previst. Solé ha justificat que dijous s'activés l'alerta i que, en canvi, ara es faci localment, per zones, assegurant que aquell dia la situació era una altra.