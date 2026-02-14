Meteorologia
Alerta d’emergència pel vent a l’Ebre i el Baix Camp: es demana limitar la mobilitat
Les ratxes de mestral freguen els 150 km/h al Montsià i Baix Ebre
Protecció Civil ha enviat aquest dissabte al matí un missatge ES-Alert als telèfons mòbils de les Terres de l'Ebre i el Baix Camp (Camp de Tarragona) pel temporal de vent. Protecció Civil demana evitar desplaçaments i activitats a l'exterior durant la jornada d'avui, inclosos els carnavals. Les ratxes de mestral freguen els 150 km/h a l'Ebre -especialment al Montsià, Baix Ebre i Baix Camp- i extrem nord de l'Empordà. Sobresurten registres com els 146,5 km/h a Mas de Barberans, els 134 km/h a l'Hospitalet de l'Infant, els 132,8 km/h al Perelló, els 122 km/h a la Riba, els 119 km/h a la Sénia i els 114,1 km/h a Miami Platja, segons les dades de les estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) i Meteoclimatic.
El Servei Català de Trànsit (SCT) informa que s'ha restringit la circulació de camions de gran tonatge (més de 7.500 quilos) en un tram de prop de 150 quilòmetres de l'AP-7, entre l'Arboç (Baix Penedès) i Ulldecona (Montsià), pel vendaval. De fet, l'AP-7 està tallada aquest dissabte al matí en sentit nord a l'Hospitalet de l'Infant (Baix Camp) després que hagi bolcat un camió i es fan desviaments per la sortida 297 per agafar l'N-340. I només hi ha un carril obert a l'AP-7 a l'Ametlla de Mar -en sentit sud- per la caiguda de diversos arbres.
El telèfon d'emergències 112 ha rebut un centenar d'avisos pel nou temporal de vent des de la mitjanit, sobretot a les comarques del sud de Catalunya, i Protecció Civil ha activat les proteccions de les línies elèctriques (dispositius de seguretat que fan desconnectar temporalment les infraestructures). Passat l'episodi, la línia es reconnecta automàticament. Les incidències es concentren majoritàriament al Baix Ebre.