ECONOMIA
L'IPC interanual recula 7 dècimes al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre al gener
Els preus del transport retrocedeixen un -1,3% respecte fa un any i la roba baixa un 10,4% respecte desembre
Els preus han moderat el seu creixement al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre aquest mes de gener. L'IPC interanual publicat per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) s'ha situat en el 2,1%, set punts menys respecte al desembre, i un punt per sota del gener d'ara fa un any.
Les begudes alcohòliques, amb un 4,9%; els restaurants i allotjaments, amb un 4,1%; i les assegurances, amb un 5,4%, són els capítols que més han pujat respecte fa un any. Per contra, els transports baixen un 1,3%; l'habitatge, l'aigua i l'electricitat, moderen la pujada amb un 1,7% respecte al 5,1% de gener de 2025; mentre que l'alimentació s'incrementa el 2,9%, dues dècimes menys que fa un any.
A la franja baixa se situa la roba i calçat, amb un 3,2% d'augment anual, però que noten un descens del 10,4% respecte a l'índex del mes de desembre, per l'efecte de les rebaixes.