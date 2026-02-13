Empresa
L'Estat ho confirma: hi ha compradors interessats en l’empresa que vol tancar a Tarragona
L’empresa International Paper planeja tancar dues plantes a Valls i Montblanc i acomiadar 200 treballadors
El ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha assegurat que hi ha empreses interessades en adquirir les plantes d'Internacional Paper de Valls i Montblanc. A principis de febrer, l'empresa va anunciar el tancament de les dues fàbriques i l'acomiadament dels seus 200 treballadors.
Aquest divendres, el ministre s'ha reunit amb els representants de la plantilla per mostrar-li el seu suport. "A la Generalitat han arribat aquestes propostes i nosaltres també farem el seguiment, ho farem conjuntament", ha subratllat Hereu, que ha afegit que totes les administracions faran front comú per evitar la desindustrialització del territori. El comitè d'empresa començarà a negociar amb la direcció el pròxim dilluns.
Hereu ha subratllat que l'objectiu del Ministeri és defensar les capacitats industrials productives d'arreu de l'estat espanyol i ha assegurat que en el cas de les plantes de Valls i de Montblanc d'International Paper hi ha "clarament moltes alternatives per buscar una solució". Per això, ha asseverat que treballaran per dialogar amb l'empresa i que faran un front comú entre els ajuntaments, la Generalitat i els treballadors.
"En els processos de desindustrialització intentem evitar justament aquests processos i moltes vegades vol dir portar la reflexió a les empreses per si poden canviar els plans", ha assenyalat. "Crec sincerament que tenim oportunitats per seguir defensant la capacitat productiva i, per tant, en aquest sentit treballarem", ha insistit.
Per la seva banda, l'alcalde de Montblanc, Marc Vinya, ha celebrat el suport del Ministeri i del Govern per "lluitar" perquè els llocs de treball que estan "en perill no es perdin". "Hi ha una viabilitat econòmica, hi ha una voluntat, hi ha interès empresarial perquè això no hagi d'acabar amb un tancament, sinó amb un canvi de titularitat", ha manifestat el batlle.
En el mateix sentit s'ha posicionat l'alcaldessa de Valls, Dolors Farré, que ha destacat que hi ha una possibilitat de reindustrialització: "Hi ha alguna empresa que està interessada, per tant, en aquest cas hem d'esgotar totes les vies abans del tancament", ha asseverat.
Negociacions a partir de dilluns
Els membres del comitè d'empresa de Valls i Montblanc es reuniran dilluns vinent per primera vegada amb la direcció de l'empresa d'ençà que es va anunciar el tancament. Els representants dels treballadors han assenyalat que en funció de com vagin les negociacions anunciaran possibles accions o mobilitzacions.
"Esperem que puguem aconseguir una reindustrialització i mantenir els llocs de treball perquè el tancament de les dues plantes seria un esvoranc molt gros", ha afirmat el president del comitè The Smith International Paper de Valls, Albert Queralt, que també ha lamentat que l'afectació s'estén als treballadors externs.
Queralt ha explicat que estan a l'expectativa de les "intencions" de l'empresa. "Els inputs que ens arriben són molt clars, ells volen tancar, amb el suport de la Generalitat i amb la del ministre, dintre de les seves possibilitats, intentaran forçar al màxim perquè hi hagi una reindustrialització", ha reiterat.
També ha assenyalat que en el cas de la planta de Valls tenen més de 75 anys d'història. "No hi ha hagut cap problema, aquestes empreses han sigut rendibles i poden funcionar", ha defensat.
Visita d'obres a Sant Francesc
D'altra banda, el ministre d'Indústria ha visitat les obres de reforma de l'antiga església de Sant Francesc de Montblanc, les quals encaren el tram final. L'actuació va rebre una subvenció de 3 milions d'euros del Ministeri. Després de la concessió d'una pròrroga de tres mesos, els treballs es preveuen que estiguin enllestits a finals de maig.
L'alcalde montblanquí ha explicat que han hagut de fer modificacions del projecte de rehabilitació per "qüestions sobrevingudes" i ha assegurat que les obres van a "bon ritme". "Estem molt satisfets de la feina que s'està fent i per poder disposar d'aquests fons; per tant, és una història d'èxit i que aviat, a finals de maig, ja veurem la realitat i aquest estiu ja podem començar a programar-hi les primeres activitats", ha tancat.