EDUCACIÓ
Les FP Duals Intensives, el futur educatiu de Tarragona
La Generalitat facilitarà l'increment de la oferta formativa professional a la demarcació a partir del curs 2026-2027
Les formacions professionals (FP) continuen demostrant l’impacte positiu del seu format a la demarcació. L’educació enfocada directament en l’activitat laboral i centrada, a més, en els àmbits més necessitats en la província, augmenta cada any la seva demanda sota el nom de formacions Duals Generals o Duals Intensives, oferint oportunitats a través d’estades en empreses que formen a milers d’alumnes al Camp de Tarragona.
En aquesta línia, el futur de l’educació «passa per les formacions professionals Duals», segons afirmava coordinadora territorial de Formació Professional, Rosa Carbonell.
Ara, les FP Duals incrementaran la seva presència als centres educatius i empreses de la demarcació després que l’entitat ImpulsCat Sud signés un nou acord amb el Departament d’Educació i Formació Professional de la Generalitat el passat mes de gener.
En els últims anys, els alumnes de les formacions havien de buscar, en molts casos, empreses pel seu compte, però ara es «facilitarà» el procés perquè els alumnes «tinguin més portes obertes» a l’hora de «fer estades a la demarcació amb les FP Duals Intensives», explicava Carbonell.
Tot i que a Tarragona predomina la formació professional General (menys hores d’estada i més d’educació) amb el 75% dels estudiants optant per aquesta opció, des del 2025 ha incrementat la demanda de la modalitat Intensiva, que ofereix als alumnes més hores de productivitat i aprenentatge a les empreses, entre 1.000 i 1.200 hores. «És una gran oportunitat perquè les empreses es queden amb els estudiants que han fet les estades», destacava la coordinadora del Departament.
El nou conveni se centrarà a potenciar les «famílies» de formació professional que actualment creixen al Camp de Tarragona, entre les quals destaquen l’agricultura, l’electricitat i electrònica, la mecànica, la informàtica i l’hostaleria i turisme, entre les més de 24 tipus de formacions que poden trobar-se arreu de la demarcació. També facilitarà la documentació entre empreses i entitas formatives, que començarà a gestionar la Generalitat oferint un ventall «més ampli» d’empreses.
Entre les tendències que es denoten al territori, ressalta «l’interès» que comencen a tindre les empreses per incorporar alumnes: «Ens diuen que necessiten més estudiants», indicava la responsable, Rosa Carbonell.
Iniciativa local
Els fets es reflecteixen en les dades, que indiquen que el 28,8% dels alumnes realitza les seves estades en empreses locals de la demarcació, segons l’últim informe sobre l’Estat de les FP Duals de la Generalitat, publicat l’any 2024.
Les formacions també milloren qualitativament cada any. Només el 2,14% dels alumnes presenta dificultats per trobar empreses d’estada i un gran percentatge acaba trobant un lloc de feina després de les pràctiques professionals. D’aquest nombre d’estudiants, més del 90% mostra satisfacció després de la seva experiència en empreses del Camp de Tarragona, i de la mateixa manera ho expressen les corporacions, també amb més del 90,5% de valoració positiva.
A partir del curs 2026-2027, les FP Duals de Tarragona continuaran amb un format «adaptat a la realitat laboral». La coordinadora territorial de Formació Professional afirmava que «alumne i empresa s’hauran de triar» a través d’un procés de selecció que inclourà una entrevista. «És una manera d’aprendre», esmentava Carbonell. L’objectiu principal de la Generalitat sobre les formacions professionals de la demarcació és «prevenir l’abandonament escolar», donant prioritat a aquesta modalitat educativa i «estudiant els possibles perills i necessitats».
«La FP Dual s’està consolidant i ens interessa la Intensiva, és un aprenentatge més real per als alumnes», subratllava Carbonell, assegurant que «s’ha d’avançar cap a les FP Dual». A llarg termini, la responsable ressaltava que el Govern té la idea de «convertir tots els FP Duals en intensius» per incrementar les hores que els alumnes poden formar-se en empreses, concretament a Tarragona, en els pròxims anys.