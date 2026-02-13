SERVEIS
Cambrils no adjudica les obres de la Biblioteca i torna al «punt zero»
Les treballadores del recinte també reclamen reforçar la plantilla, «insuficient» des de l'any 2020
La Bibiloteca Municipal de Cambrils torna al «punt zero» de la licitació de les obres de rehabilitació, que s’havien atorgat durant l’estiu de l’any passat a l’empresa Moster Projects SL. Segons va anunciar el regidor d’Obra Pública, José Ángel García, durant el ple del passat 30 de gener, a causa d’uns «errors en el pla de seguretat» presentat per l’empresa escollida, l’Ajuntament de Cambrils haurà de reiniciar el procés d’adjudicació.
El mitjà Revistacambrils.cat també va desvetllar la impossibilitat d’atorgar les obres a la segona empresa classificada en el procés perquè les obres ja estaven adjudicades i el pla de seguretat va presentar-se un cop signat el contracte. El contracte s'ha donat per desestimat.
Una situació que comportarà començar de nou, i que fa un any que resta pendent. Ara s’allargarà novament sense termini, a l’espera d’uns treballs de rehabilitació del recinte que haurien de millorar les instal·lacions en un període de 10 mesos. L’objecte principal de l’obra és erradicar les filtracions d’aigua existents a la Biblioteca Municipal, concretament a la seva coberta, que provoquen humitats i incidències en la zona inferior de l’equipament.
D’acord amb el consistori, la partida del pressupost per reiniciar el procés es mantindrà en 62.000 euros. El projecte també preveia repassar les juntes actuals, així com tancar amb alumini les filtracions pendents. També s’incloïa la substitució de la passarel·la de fusta que hi ha en els accessos de l’ascensor.
Condicions
La millora de les instal·lacions és una demanda que fa anys que es reclama a la localitat, especialment des de l’àmbit laboral de la Biblioteca Municipal. La situació obliga els treballadors a conviure amb certs desperfectes que «els afecten dia a dia». «Ara queda esperar», afirmaven fonts properes a l’espai.
Per altra banda, el passat mes de desembre del 2025, les treballadores de la Biblioteca Municipal van advertir també de la falta de personal que, durant mesos, ha obligat a tancar l’equipament els dissabtes. Una qüestió que preocupava als treballadors municipals, perquè suposava la pèrdua d’un «equipament essencial».
L’Ajuntament havia d’iniciar un nou procés per incloure dues noves places laborals a la Biblioteca i reforçar el servei després de patir diverses jubilacions, però actualment, només hi treballen dues persones en l’atenció als usuaris. Una situació de la qual, tal com es va confirmar des del consistori al Diari Més, es tenia coneixement, però que seguia el seu curs de tramitacions per resoldre's.
Les treballadores lamenten que, des del 2020, es repeteix aquesta circumstància, criticant que segons el Mapa de Lectura Pública de Catalunya, es determina que el mínim de professionals en les Biblioteques és de 10 persones, mentre a Cambrils en treballen sis en total (tenint en compte administració i serveis).