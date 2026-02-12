SOCIETAT
Veïns del Vendrell denuncien la falta de manteniment als ‘pipicans’
El grup municipal Fem Vendrell ha criticat l’estat de «deixadesa» del recinte dels Còdols
Els veïns del Vendrell reclamen unes millors condicions per als espais municipals reservats als animals de companyia, denunciant que actualment hi ha una «absència de cura». El grup municipal Fem Vendrell posava de manifest la situació concreta del parc dels Còdols, situat davant els Jutjats del Vendrell, destacant la «deixadesa» dels equipaments. Aquest pipicà presenta tanques metàl·liques amb òxid, així com desperfectes en aquestes que incrementen el perill d’incidències amb els animals o possibles fugides a través dels forats que queden oberts. «La porta està podrida i és un perill, l’aigua de la font tampoc sabem si és la idònia per hidratar-se», explicava la portaveu de Fem Vendrell, Mar Vázquez.
El principal argument és la «precarietat» de les instal·lacions actuals, que també es reflecteix, d’acord amb el grup municipal i els usuaris del pipicà dels Còdols, en la falta d’il·luminació del recinte. Els veïns que fan ús de l’equipament també feien esment que algunes de les millores recents les han fet els mateixos usuaris, com l’adequació de les tanques metàl·liques o el pany de la porta.
Respecte a l’estat d’aquestes instal·lacions, l’Ajuntament del Vendrell no ha volgut fer cap declaració. Una situació que l’entitat veïnal Xarxa Vendrellenca considerava «inacceptable». «És responsabilitat de l’Ajuntament del Vendrell atendre i respondre les reclamacions de la ciutadania», lamentaven des de l’entitat, apuntant a la regidoria de Benestar i Protecció Animal de «no mantenir en condicions adequades» els espais.
Des de Xarxa Vendrellenca feien extensió del problema a tot el municipi, destacant que la manca d’adequació provoca que «moltes persones deixin d’utilitzar aquests espais, pensat per a l’estada de les mascotes».
Pla específic
En aquest sentit, els usuaris dels parcs d’animals del Vendrell feien incís en la necessitat d’un pla específic per a tractar el manteniment dels espais. «Cal que l’Ajuntament posi en marxa un pla adequat per aquest tipus d’instal·lacions per garantir unes condicions òptimes en tots els àmbits», assenyalaven des de Xarxa Vendrellenca.
L’entitat veïnal va demanar aquesta mateixa mesura al consistori ara fa quatre anys, quan es reclamava la retirada dels blocs de formigó que s’observen a l’equipament del Còdol i el manteniment de la vegetació. Una situació que no s’ha resolt des del 2022 i on l’Ajuntament del Vendrell encara no hi ha aplicat cap solució. Els usuaris de les instal·lacions han esmentat la «necessitat» de «millores immediates» per posar remei a l’estat dels pipicans del municipi per evitar incidents.
L’any 2023 va publicar-se el procés de licitació d’un nou contracte de la neteja de tot el municipi, on s’incloïa l’adequació d’aquests espais per animals. Fins ara, els veïns critiquen que «no s’han observat millores» des de la posada en coneixement a la ciutadania d’aquest contracte, que va endarrerir-se i aprovar-se al 2024.