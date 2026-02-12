MOBILITAT
Reoberta l'AVE entre Barcelona i el Camp de Tarragona després de la retirada de plàstics de la catenària
Adif informava que l'afectació era a la zona entre l'Arboç i Vilafranca del Penedès
Els trens de la línia d'alta velocitat del corredor entre Madrid i Barcelona ja han reprès la circulació entre les estacions del Camp de Tarragona i Barcelona Sants, tot i que el servei pot acumular alguns retards.
Els operaris d'Adif han pogut retirar poc després del migdia els plàstics que s'havien enganxat a la catenària en un tram entre l'Arboç i Vilafranca del Penedès, i que havien obligat a aturar el servei.