Diari Més

MOBILITAT

Reoberta l'AVE entre Barcelona i el Camp de Tarragona després de la retirada de plàstics de la catenària

Adif informava que l'afectació era a la zona entre l'Arboç i Vilafranca del Penedès

Imatge d'arxiu de l'estació de l'Arboç

Imatge d'arxiu de l'estació de l'ArboçCedida

Publicat per
ACNAgència de notícies

Creat:

Actualitzat:

Els trens de la línia d'alta velocitat del corredor entre Madrid i Barcelona ja han reprès la circulació entre les estacions del Camp de Tarragona i Barcelona Sants, tot i que el servei pot acumular alguns retards. 

Els operaris d'Adif han pogut retirar poc després del migdia els plàstics que s'havien enganxat a la catenària en un tram entre l'Arboç i Vilafranca del Penedès, i que havien obligat a aturar el servei.

tracking