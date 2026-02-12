EQUIPAMENTS
Salou serà pionera en la instal·lació de fotolineres solars per millorar la sostenibilitat municipal
El consistori preveu construir vuit noves places amb dos punts de recàrrega semiràpida
L’Ajuntament de Salou va fer públic el passat dilluns el seu interès per instal·lar dues fotolineres al municipi i oferir dos nous punts de recàrrega semiràpida per a vehicles elèctrics. Una proposta que es portarà a terme en dos punts diferents: l’avinguda Pompeu Fabra, número 31, i l’aparcament del número 8 del carrer Major. La iniciativa preveu subministrar energia als vehicles a través de dues pèrgoles fotovoltaiques, pioneres al Camp de Tarragona, que podran encabir en total vuit vehicles.
El projecte va aprovar-se i fer públic el seu procés de licitació a principis de febrer, i preveu un pressupost de 177.468 euros. Els terminis totals estimats s’estableixen en 16 setmanes (gairebé quatre mesos) per a la instal·lació i adequació de les fotolineres. L’objectiu principal del projecte, segons ha confirmat el consistori salouenc, és «donar continuïtat» a la iniciativa d’impulsar i ampliar la xarxa de carregadors elèctrics a la localitat. Els nous punts de càrrega se sumaran als tres ja existents dels carrers Via Roma, Pau Casals i Illes Balears.
Els nous elements permetran una «major eficiència i estalvi energètic» que ajudarà el municipi a promocionar l’energia sostenible. Segons ha pogut conèixer també el Diari Més, el consistori posarà en marxa pròximament un projecte per ampliar els punts de càrrega als pavellons esportius del centre de la localitat i del Cap Salou. Una acció que pretén «reforçar el compromís del consistori» en la seva conversió a municipi intel·ligent, modern i sostenible. La nova estructura aportarà 12 quilowatts pic (kWp) per injectar a la xarxa de subministrament a través, únicament, d’energia solar. Seguirà l’estructura de les instal·lades arreu de Catalunya, amb una estructura linear que facilitarà l’entrada i sortida de vehicles.
Més fotolineres
Les fotolineres comencen a predominar com un dels equipaments escollit pels municipis per la recàrrega de vehicles elèctrics. Més eficient i ample, amb capacitat per més vehicles per cada estació. Aquestes estacions fa menys de cinc anys que s’han establert a Catalunya, especialment a l’Àrea Metropolitana de Barcelona que compta amb fotolinieres a més d’una desena de municipis, així com Vilafranca del Penedès.
Les instal·lacions de fotolineres són un nou tipus d’estació de recàrrega que incorpora plaques solars, que permet incrementar l’energia i la rapidesa de la recàrrega per a cada vehicle. A través d’una pèrgola fotovoltàica, l’energia arriba als punts establerts i ofereix una opció més sostenible als municipis. En el cas de Salou, la càrrega semiràpida indica una potència d’entre 7,4 quilowatts i 22 quilowatts (kW), que permet la càrrega en un temps aproximat d’entre una i quatre hores.
La proposta engega ara la fase d’adjudicació, on les empreses interessades tindran fins al dia 20 de febrer per presentar els seus projectes per adaptar el disseny a les zones proposades pel consistori.