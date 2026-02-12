SOCIETAT
La Generalitat explorarà «totes les vies» per evitar el tancament de plantes d’International Paper
La Cambra de Valls i el Consell Comarcal de la Conca també donaran suport als afectats
El conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, visitava aquest dimecres Valls i Montblanc per reafirmar el compromís per part de la Generalitat sobre la situació que viuen els treballadors de l’empresa nord-americana DS Smith International Paper. Els professionals continuen sense respostes després de rebre un comunicat per carta ara fa una setmana anunciant el tancament de les dues plantes de Valls i Montblanc, afectant a més de 200 treballadors amb la possibilitat de perdre el seu lloc estable de feina.
En aquest context, aquesta setmana els consistoris d’ambdós municipis van instar al Govern a actuar per evitar la clausura de les instal·lacions. Una reclamació que finalment s’ha assegurat per part de la conselleria. Durant la seva visita, Sàmper va indicar que «s’exploraran totes les vies possibles» per frenar la situació, i que la Generalitat actuarà com a mediadora amb l’empresa nord-americana per desaccelerar qualsevol decisió.
Les opcions existents, segons ha expressat el conseller, són principalment explorar l’adquisició de les plantes per part d’un tercer o, si no, iniciar un procés de reindustrialització en els dos teixits industrials de Valls i Montblanc per evitar pèrdues, l’eliminació de llocs de treball i continuar el procés industrial amb normalitat a la demarcació. Una qüestió que ja van advertir els treballadors després del Ple portat a terme a Valls aquest passat dilluns, assegurant que el tancament de les dues plantes suposaria «deixar un gran forat» al Camp de Tarragona en l’àmbit industrial.
L’alcaldessa de Valls, Dolors Farré, també indicava al conseller la «necessitat» de la demarcació del sector de l’empaquetament, un dels principals que completen el teixit industrial de Tarragona amb «molt bones perspectives econòmiques». La batllessa també va destacar les conseqüències que podria tindre per a les comarques l’execució, finalment, d’aquest tancament.
En cas que aquestes propostes no es portessin a terme, la Generalitat iniciaria un procés de reubicació «el més ràpid possible» perquè les persones afectades puguin assegurar-se un nou treball. Aquest divendres, l’alcalde de Montblanc, Marc Vinya, i l’alcaldessa Valls, juntament amb el Comitè de treballadors d’International Paper, es reuniran amb el ministre d’Indústria, Jordi Hereu, aprofitant la seva visita a la capital de la Conca de Barberà per establir una estratègia conjunta sobre la situació.
Més suport
Els treballadors afectats d’International Paper continuen sumant suports per exercir pressió sobre l’empresa nord-americana. La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Valls també va expressar el seu suport als professionals, destacant «l’impacte directe» que podria tindre el tancament sobre el teixit comercial de la demarcació. Des de la institució vallenca, al·ludien a la direcció d’International Paper per «reconsiderar» la decisió o facilitar «l’adquisició del centre per part d’un inversor que garanteixi la continuïtat de l’activitat industrial».
L’entitat vallenca també va anunciar la seva voluntat de col·laboració amb els afectats, afirmant que «l’objectiu principal és continuar contribuint activament a generar noves oportunitats i minimitzar l’impacte d’aquesta situació».
Per altra banda, el Consorci d’alcaldesses i alcaldes de la Conca de Barberà s’afegia a les reclamacions després d’aprovar unànimement durant la reunió d’aquest dilluns el suport als afectats. La moció proposada també feia referència al manteniment de les plantes per conservar la normalitat en la indústria de les comarques.