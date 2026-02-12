TEMPORAL
Els Bombers atenen 199 avisos relacionats amb el fort vent des de mitjanit, 5 al Camp de Tarragona
L'àrea metropolitana de Barcelona concentra la majoria d'alertes
Els Bombers de la Generalitat han atès 199 avisos relacionats amb el fort vent entre la mitjanit i les set del matí, 125 dels quals s'han concentrat en la darrera hora. Per regions, la que acumula més alertes és la Metropolitana Nord (99), seguida de la Sud (49) i la de Girona (39). També s'han registrat cinc avisos a la de Tarragona, quatre a la Centre i tres a la de Lleida.
D'altra banda, el telèfon d'emergències 112 ha rebut un centenar d'avisos durant la matinada i 1.345 des que va començar l'episodi aquest dimecres, relacionats amb 1.136 incidents. El Barcelonès concentra el 35,61% de les alertes, el Vallès Occidental el 17% i el Baix Llobregat el 8,64%.