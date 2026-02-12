CULTURA
Cambrils estrenarà al març l'innovador Centre d'Interpretació de la Pesca local
El nou equipament de la Confraria utilitzarà realitat virtual i activitats culinàries per promocionar els productes
El municipi de Cambrils estrenarà el pròxim 9 de març el nou Centre d’Interpretació de la Pesca, un projecte plantejat a principis del 2025 que prendrà forma definitivament. L’equipament, que també inclourà una Aula Gastronòmica, utilitzarà la realitat virtual com a principal reclam per explicar la història del producte local mariner de la localitat a través del treball de la Confraria de Pescadors de Cambrils. «Es tindrà la possibilitat de viure en primera persona la subhasta a la llotja, el treball diari dels pescadors i la qualitat i tracte que es dona al peix que es recull a Cambrils» afirmava la secretaria de la Confraria de Pescadors, Claudia Masdeu.
L’espai estarà situat al Moll de Ponent (s/n) i tindrà l’objectiu «d’apropar la realitat del sector pesquer cambrilenc». El nou centre s’ha portat a terme després de rehabilitar i adequar un dels espais de les oficines de la Confraria. L’entorn oferirà activitats, imatges interactives i divulgatives sobre el passat, el present i «el reptes del futur» de la pesca de la localitat. «El centre és una manera de reconèixer la feina dels pescadors», explicava el Patró Major de la Confraria de Pescadors de Cambrils, Francisco Gil Vega.
Polivalència
Tal com va confirmar Masdeu, el centre també oferirà un tast del vessant culinari del municipi amb diverses activitats dedicades a la gastronomia. La nova Aula Gastronòmica oferirà demostracions culinàries i diversitat d’actes dedicats al producte i la restauració locals al llarg del 2026. «També hi haurà degustacions per posar en valor el nostre producte i les espècies que no són tan reconegudes», afirmava Masdeu.
D’acord amb la Confraria, el centre també compartirà l’objectiu d’esdevenir una eina per afavorir «el relleu generacional i la inclusió de joves en el sector», incidint, a més, en el «benestar social dels pescadors» i la seva feina. L’espai també comptarà amb un apartat museístic, que servirà per «reivindicar la feina diària dels pescadors».
La tecnologia estarà integrada en la majoria d’activitats, i el recinte, que està en la seva fase final, obrirà les portes en menys d’un mes amb una inauguració que posarà punt final als treballs d’adequació de l’innovador espai.