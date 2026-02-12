TEMPORAL
La caiguda d'arbres talla diverses carreteres, entre elles l'AP-2 al Pla de Santa Maria
Es troba restringit el pas de camions a l'AP-7 a la Jonquera en els dos sentits de la marxa
El fort vent provoca afectacions a diverses carreteres aquest dijous. En primer lloc, es troben tallades la C-59 a Sant Feliu de Codines en ambdós sentits, la C-1415 a Terrassa i la C-31 a Castelldefels en sentit Tarragona per la caiguda d'arbres.
D'altra banda, hi ha un carril tallat a l'AP-7 a Martorell en sentit Barcelona i es dona pas alternatiu a l'N-II a Sant Andreu de Llavaneres. També hi ha un carril tallat a la B-20 per obstacles a la via a Esplugues en sentit Llobregat i a la C-32 a Castelldefels en sentit Tarragona. A l'AP-7, es troba restringida la circulació per als camions a la Jonquera en els dos sentits de la marxa. A Tarragona, també s'ha tallat un carril a l'AP-2 al Pla de Santa Maria en sentit Lleida i a la TV-7045 a Mont-ral.
Pel que fa a l'afectació a l'AP-7 a la Jonquera, en sentit nord es desvien els camions per la sortida de Llers perquè els camions es vagin aparcant a la Jonquera. En sentit sud, es desvia la circulació de tots els vehicles per la sortida 1 cap a l'N-II. Això es fa perquè es destinarà l'espai entre la Jonquera i la frontera amb França per anar aparcant els vehicles.