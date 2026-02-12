EMPRESES
Blackstone i EQT compran Urbaser per 5.600 milions d'euros
Urbaser gestiona les escombraries de diverses ciutats del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre, entre elles Tarragona ciutat
El fons d’inversió nord-americana Blackstone i el fons EQT han acordat l’adquisició de l’empresa de serveis mediambientals i gestió de residus Urbaser, que està valorada en uns 5.600 milions d’euros, segons assenyalen a EFE fonts coneixedores. Es dona el cas que aquesta empresa gestiona les escombraries de diverses ciutats del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre, entre elles Tarragona ciutat.
Aquest seria el preu que s’ha pres per al tancament de l’adquisició de la companyia, en la que Blackstone i EQT n’ostentaran cada un el 50 % i gestionaran conjuntament Urbaser, segons han assenyalat les empreses en un comunicat remès aquest dijous.
L’operació d’adquisició a fons gestionats per Platinum Equity està subjecta a les condicions habituals i a l’obtenció de les corresponents autoritzacions regulatòries.
Ambdues firmes donaran suport a l’equip directiu en la continuïtat de la seua expansió en el segment de residus industrials, mentre reforçaran les operacions municipals, nucli del negoci d’Urbaser, i el seu paper com a soci estratègic a llarg termini dels ajuntaments.
Una nova fase de creixement
Amb aquesta operació, Urbaser continuarà executant el seu pla estratègic i començarà una nova fase de creixement.
Segons ha apuntat el codirector d’Inversions en Europa de Blackstone Infrastructure, Adam Kuhnley, la firma donarà suport al costat de EQT en la pròxima fase de creixement d’Urbaser, aprofitant la forta demanda d’una eficiència més gran en l’ús dels recursos.
Així mateix, ha indicat que com la principal plataforma de gestió de residus i serveis mediambientals d’Espanya, Urbaser és reconeguda per la seva experiència tècnica, les seves dècades de trajectòria, i les seves sòlides relacions amb els clients.
Per la seua part, el soci d’EQT Infrastructure Guillermo García-Terral ha ressaltat que juntament amb Blackstone volen donar suport, així mateix, a l’actual equip directiu i als empleats d’Urbaser per continuar invertint en economia circular i crear valor a llarg termini per a la societat.
A més, el CEO d’Urbaser, Fernando Abril-Martorell, ha agraït a Platinum Equity el seu suport, confiança i col·laboració durant aquests anys i ha afegit que afronten aquesta nova etapa de la mà d’EQT i Blackstone «amb molta il·lusió i grans expectatives».
Un nou canvi de mans
Platinum va comprar Urbaser el juny de 2021 a la Xina Tianying per 4.200 milions de dòlars (uns 3.500 milions d’euros al canvi de llavors), una valoració que avui ascendeix als 5.600 milions d’euros.
El grup xinès havia tancat el 2016 l’adquisició d’Urbaser al grup ACS.
En el marc del procés de venda d’Urbaser que Platinum negociava amb Blackstone i EQT, fonts coneixedores ja van advertir a l’abril de l’any passat que la transacció podria retardar-se per les incerteses econòmiques i de finançament al nou escenari, marcat llavors pels aranzels.
A més, el juny de 2024 FCC Servicios Medio Ambiente va tancar la compra a Urbaser del negoci de la seua filial al Regne Unit per 464 milions d’euros. Un mercat en el que opera des de 1989.
Des de l’adquisició per part de Platinum, la companyia ha invertit més de 1.600 milions i ha crescut més d’un 60 %.
El copresident de Platinum Equity, Louis Samson, ha agregat que han treballat «incansablement» per enfortir el negoci, simplificar la seva estructura i alliberar tot el seu potencial com una veritable plataforma d’infraestructura mediambiental.
Urbaser dona servei a més de 60 milions de persones al voltant de 15 països a través d’una xarxa de més de 50.000 empleats i 150 plantes.