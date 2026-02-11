SOCIETAT
El CODITA s'oposa a la retirada de l'helicòpter medicalitzat de Móra d'Ebre
El col·lectiu denuncia que és «un perjudici en l'equitat d'accés» a l'atenció en salut de la població ebrenca
El Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Tarragona (CODITA) rebutja i s'oposa a la retirada de l'helicòpter medicalitzat de Móra d'Ebre. La decisió de traslladar el vehicle a Reus fins que no es constitueixi el nou heliport suposa, encara que sigui temporalment, és per a CODITA, «un perjudici en l'equitat d'accés a l'atenció sanitària» per a la població de les Terres de l'Ebre.
El col·lectiu alerta que el territori perd «un servei d'emergència imprescindible» i que afecta «la seguretat i qualitat assistencial» dels ebrencs, que «veuran greument incrementat el temps de trasllat a un centre hospitalari». CODITA reclama que cal «assegurar un bon servei i una atenció sanitària eficient i eficaç».
L'entitat recorda que el febrer de 2025 ja es va retirar temporalment l'helicòpter medicalitzat de Móra d'Ebre per falta de vehicles.