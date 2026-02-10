ECONOMIA
Identifiquen més de 6.600 hectàrees de sòl industrial vacant al Vallès, el Baix Llobregat, Tarragona i Ponent
L'Executiu aprova accelerar l'activació de sòl i detecta la «necessitat» de parcel·les de gran format
El Govern ha identificat 6.610 hectàrees de sòl industrial vacant al Vallès, el Baix Llobregat, el Camp de Tarragona i Ponent. En aquesta línia, aquest dimarts el Consell Executiu ha aprovat un acord per accelerar l'activació de sòl d'activitat econòmica, amb l'objectiu de «prioritzar i ordenar» l'actual no desenvolupat i crear-ne de nou per mantenir la base industrial.
L'acord també ha detectat la «necessitat» de disposar de parcel·les de gran format, que no es poden habilitar a qualsevol sòl ja qualificat. L'anomenada Estratègia d'activació de sòls d'activitat econòmica s'alinea amb el futur Pacte Nacional per a la Indústria 2026 – 2030 i s'ha fet amb «criteris de reequilibri territorial», entre altres.
La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha defensat que l'acord permet «reforçar la competitivitat industrial» alhora que dona resposta a la «demanda creixent d'inversions» que es volen instal·lar a Catalunya.