Paneque situa l'obertura total del servei de Rodalies «entre finals de setmana i principis de la que ve»

Identifiquen més de 6.600 hectàrees de sòl industrial vacant al Vallès, el Baix Llobregat, Tarragona i Ponent

L'Executiu aprova accelerar l'activació de sòl i detecta la «necessitat» de parcel·les de gran format

Un camió circula en un polígon industrial de l’Alt Penedès.

Redacció ACN

El Govern ha identificat 6.610 hectàrees de sòl industrial vacant al Vallès, el Baix Llobregat, el Camp de Tarragona i Ponent. En aquesta línia, aquest dimarts el Consell Executiu ha aprovat un acord per accelerar l'activació de sòl d'activitat econòmica, amb l'objectiu de «prioritzar i ordenar» l'actual no desenvolupat i crear-ne de nou per mantenir la base industrial. 

L'acord també ha detectat la «necessitat» de disposar de parcel·les de gran format, que no es poden habilitar a qualsevol sòl ja qualificat. L'anomenada Estratègia d'activació de sòls d'activitat econòmica s'alinea amb el futur Pacte Nacional per a la Indústria 2026 – 2030 i s'ha fet amb «criteris de reequilibri territorial», entre altres.

La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha defensat que l'acord permet «reforçar la competitivitat industrial» alhora que dona resposta a la «demanda creixent d'inversions» que es volen instal·lar a Catalunya.

