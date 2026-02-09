Diari Més

Vila-rodona projecta un Museu interactiu sobre la història del riu Gaià

El nou recinte oferirà activitats digitals sobre el desenvolupament del municipi al voltant de l'afluent

Recreació digital del futur espai del Museu interactiu del riu Gaià.AJUNTAMENT DE VILA-RODONA

Adam Diaz Garriga
L’Ajuntament de Vila-rodona ha posat en marxa la creació d’un nou Museu interactiu del riu Gaià, després de publicar-se la seva licitació el passat 5 de febrer. L’espai serà compartit amb l’actual Museu de la Vila i ocuparà la primera planta de l’edifici, amb tres zones dedicades a la divulgació del desenvolupament del municipi al voltant de l’afluent que el travessa. La sala principal constarà d’una maqueta interactiva amb videomapatge i diferents pantalles, on s’explicarà el passat geològic, ecològic i humà de la localitat.

Les altres sales es destinaran a la història i natura, en el cas de la segona, i en el naixement explícit de la vila i la seva evolució en els darrers anys. S’exposarà també el passat prehistòric del territori, amb la Cova Gran i el Menhir, així com els estris dels pobladors que l’habitaven antigament i el passat romà de la zona del Gaià, amb el Columbari com a «element d’importància». L’equipament audiovisual també aportarà una vista introductòria de les rutes locals.

També es pretén mostrar a través d’activitats en vídeo el paper de les tècniques hidràuliques del món medieval i la transformació de l’espai agrari amb «les masies com a nou habitat». El projecte té un termini d’execució estimat de dos mesos, i preveu un pressupost total de 250.462 euros.

Repassar el passat

Les noves instal·lacions tindran un espai immersiu per explicar els orígens i l’evolució de la Cova Gran, diverses activitats en vídeo i pantalles d’última generació on s’exposarà l’argument històric de Vila-rodona. El projecte fa esment de la «necessitat» de renovació de l’espai, que disposa d'equipaments «de fa trenta anys» i «no s’adequa als nous formats de divulgació».

L’espai del museu actual va ser adquirit per l’Ajuntament l’any 1935 i va tenir diversos usos al llarg del segle XX, com oficines de la Caixa Rural del sindicat rabassaire, una sala de teatre, cinema i ball o un cafè. Per la seva importància, també ha estat declarat Bé Cultural d’Interès Local (BCIL).

Ara, les instal·lacions canviaran la forma atorgada als equipaments l’any 1997, per adaptar-la «a l’actualitat», amb el riu Gaià com a protagonista de la narrativa i temàtica del museu.

