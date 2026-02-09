PROPOSTES
Vila-rodona projecta un Museu interactiu sobre la història del riu Gaià
El nou recinte oferirà activitats digitals sobre el desenvolupament del municipi al voltant de l'afluent
L’Ajuntament de Vila-rodona ha posat en marxa la creació d’un nou Museu interactiu del riu Gaià, després de publicar-se la seva licitació el passat 5 de febrer. L’espai serà compartit amb l’actual Museu de la Vila i ocuparà la primera planta de l’edifici, amb tres zones dedicades a la divulgació del desenvolupament del municipi al voltant de l’afluent que el travessa. La sala principal constarà d’una maqueta interactiva amb videomapatge i diferents pantalles, on s’explicarà el passat geològic, ecològic i humà de la localitat.
Les altres sales es destinaran a la història i natura, en el cas de la segona, i en el naixement explícit de la vila i la seva evolució en els darrers anys. S’exposarà també el passat prehistòric del territori, amb la Cova Gran i el Menhir, així com els estris dels pobladors que l’habitaven antigament i el passat romà de la zona del Gaià, amb el Columbari com a «element d’importància». L’equipament audiovisual també aportarà una vista introductòria de les rutes locals.
També es pretén mostrar a través d’activitats en vídeo el paper de les tècniques hidràuliques del món medieval i la transformació de l’espai agrari amb «les masies com a nou habitat». El projecte té un termini d’execució estimat de dos mesos, i preveu un pressupost total de 250.462 euros.
Repassar el passat
Les noves instal·lacions tindran un espai immersiu per explicar els orígens i l’evolució de la Cova Gran, diverses activitats en vídeo i pantalles d’última generació on s’exposarà l’argument històric de Vila-rodona. El projecte fa esment de la «necessitat» de renovació de l’espai, que disposa d'equipaments «de fa trenta anys» i «no s’adequa als nous formats de divulgació».
L’espai del museu actual va ser adquirit per l’Ajuntament l’any 1935 i va tenir diversos usos al llarg del segle XX, com oficines de la Caixa Rural del sindicat rabassaire, una sala de teatre, cinema i ball o un cafè. Per la seva importància, també ha estat declarat Bé Cultural d’Interès Local (BCIL).
Ara, les instal·lacions canviaran la forma atorgada als equipaments l’any 1997, per adaptar-la «a l’actualitat», amb el riu Gaià com a protagonista de la narrativa i temàtica del museu.