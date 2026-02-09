SOCIETAT
FuneCamp recorrerà la sentència que anul·la el projecte de funerària pública del Camp de Tarragona
L'empresa assegura que la resolució del contenciós «no és ferma» ni «recull de manera adequada la realitat del projecte»
Funecamp interposarà un recurs d'apel·lació davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per recórrer la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Tarragona, que anul·la l'empresa funerària supramunicipal, impulsada per Reus, Salou, Vila-seca i Constantí. Tot i mostrar el «màxim respecte» a la resolució, Funecamp considera que aquesta «no és ferma» i que «no recull de manera adequada la realitat del projecte».
En un comunicat, la funerària pública diu que manté el «convenciment que el projecte és legal i viable, avalat per informes tècnics i econòmics rigorosos». A més, afirma que continuarà treballant amb «responsabilitat, rigor i respecte absolut a la legalitat en benefici del territori».