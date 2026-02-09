MUNICIPAL
La Cooperativa de Roda de Berà, enderrocada per enretirar l'amiant i reconvertir l'espai
L'antiga Cooperativa Agrícola de Roda de Berà ha estat enderrocada finalment per enretirar l'amiant i reconvertir l'espai. Després dels desperfectes que va patir l'immoble el mes d'octubre del 2023, el consistori va decidir transformar l'espai, aplicant mesures de seguretat retirant els materials perjudicials per a la salut.
El recinte es convertirà en un aparcament gratuït de més d'una vintena de places i compta amb un pressupost de més de 73.000 euros. L'enderroc es va portar a terme la setmana passada, després d'anunciar-se a finals del mes de gener, i ja s'han enretirat les restes de l'interior a falta de diversos murs i d'adaptar de l'espai per a vehicles.