Mobilitat
Tallada la circulació a l'R13 entre Valls i Salomó per l'avaria d'un tren de mercaderies
Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera entre la Plana-Picamoixons i Salomó
La circulació a la línia R13 de Rodalies es troba interrompuda aquest diumenge al matí entre Valls i Salomó (Tarragonès) per l'avaria d'un tren de mercaderies.
La incidència s'ha produït pels voltants de les 08.45 hores. Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera entre les estacions de la Plana-Picamoixons i Salomó.
En paral·lel, a les 09.00 hores del matí, també es registren retards d'uns 20 minuts de mitjana a l'R2 sud (Sant Vicenç de Calders - Barcelona Estació de França per Vilanova i la Geltrú) per les limitacions de velocitat a la xarxa ferroviària i demores d'uns 40 minuts de mitjana a l'R16 (Barcelona Estació França - Tortosa/Ulldecona per Tarragona).