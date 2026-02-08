Mobilitat
Restablerta la circulació a l'R13 entre Valls i Salomó després de l'avaria d'un tren de mercaderies
Renfe ha establert un servei per carretera entre La Plana-Picamoixons i Salomó mentre ha durat el tall
La circulació a la línia R13 de Rodalies de Catalunya ha quedat restablerta aquest diumenge a la tarda després que l'avaria d'un tren de mercaderies hagi obligat a interrompre el servei entre Valls i Salomó (Tarragonès).
La incidència s'ha produït cap a les 08.45 hores i Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera entre les estacions de La Plana-Picamoixons i Salomó.
Durant el matí també hi ha hagut retards d'uns 20 minuts de mitjana a l'R2 per les limitacions de velocitat a la xarxa ferroviària i demores d'uns 40 minuts de mitjana a l'R16.