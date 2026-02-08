Meteorologia
Alerta a Tarragona per fortes ratxes de vent aquest diumenge i dilluns
El Meteocat ha emès un avís de perill moderat que afectarà diverses comarques de la demarcació
El Servei Metereològic de Catalunya ha emès un avís de situació meteorològica de perill per vent que afectarà diverses comarques tarragonines a partir d’aquest diumenge al migdia.
Segons el Meteocat, l’avís estarà actiu des de les 13.00 hores de diumenge fins a les 7.00 hores de dilluns, amb la possibilitat de ratxes màximes de vent superiors als 25 metres per segon.
El grau de perill màxim previst és d’1 sobre 6, és a dir, moderat, i afecta les comarques del Montsià, el Baix Ebre, el Baix Camp, el Tarragonès, l’Alt Camp i el Baix Penedès.
El vent també afectarà altres punts del territori català, com el Pirineu i l'Empordà, on s'imposarà la tramuntana moderada, amb ratxes fortes i algunes de molt fortes. Així i tot, aquestes zones no es troben sota alerta.