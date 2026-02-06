CULTURA
Torredembarra prepara un nou Carnaval amb més carrosses, activitats i milers de persones
La celebració d'enguany portarà més de 1.750 quilos de confeti i es completarà amb 14 actes
El Carnaval tornarà a Torredembarra entre els dies 12 i 17 de febrer amb més motius per disfressar-se i celebrar. Enguany, la 46a edició de la festivitat acollirà més de 2.000 persones incrementant el nombre de carrosses fins a un total de 21, tres més en comparació a l’any passat. El nombre de comparses, però, es veurà reduït de tres a cinc, tot i que es preveuen més activitats i més de 1.750 quilos de confeti.
Entre les novetats d’enguany destaca que l’arrivada i la rua de Ses Majestats Carnestoltes tornarà a finalitzar a l’Antic Ajuntament després de diversos anys sense repetir l’escena. Una de les tradicions més esperades per retornar al Carnaval.
La presa de possessió del poder local es farà, també, des del balcó, amb una rua que començarà a la plaça Joaquim Boronat i recorrerà el carrer Antoni Roig, la plaça de la Font i finalitzarà a la plaça de la Vila. Al rei Carnestoltes l’acompanyarà la mascarada La Figa Te Fai i tothom qui vulgui sumar-se al seu passeig pel Nucli antic.
Dissabte serà la jornada més intensa: Iniciarà amb la 22a edició del Concurs de mascotes disfressades a partir de les 11.00 h a la plaça del Castell, juntament amb una desfilada dels animals i el liurament de premis; prosseguira a les 17.30 h amb la passada de La Figa Te Fai per animar la festa al Nucli antic i es completarà amb la preparació de la gran rua a partir de les 19.00 h.
Les carrosses es concentraran al carrer Donya Guiomar i avinguda Pompeu Fabra, encetant la festa a les 20.00 h amb la Gran Rua de Carnaval que passarà pels carrers Pere Badia, Antoni Roig, Francesc Moragas, passeig de la Sort, carrer Tarragona, Ferran de Querol, i finalitzarà al mateix passeig de la Sort. La festa de Carnaval, que serà dissabte a partir de les 23.30 h, i el dinar de germanor de les colles de diumenge es traslladaran a l’envelat de l’Espai de la Sínia de la torre, repetint la ubicació de la darrera Festa Major. En el cas de la festa, l’accés serà gratuït i comptarà amb els Dj. YXOR i Xart.
Diumenge, la rua retornarà travessant el passeig marítim de Torredembarra fins a Cal Bofill a partir de les 12.00 h del migdia, i culminarà amb una gran batalla de confeti al passeig de la Sort aproximadament a les 18.00 h. L’alcalde de Torredembarra, Vale Pino, destacava «l’alta estima» que té la gent del municipi pel Carnaval, situant-lo com «un gran exemple de participació i creativitat col·lectiva». La festa es completarà el dimarts dia 17 amb la comitiva fúnebre de Ses Majestats a les 19.00 h i una sardinada solemne a la plaça Mossèn Joaquim Boronat.
Canvis
Enguany, destacarà la prohibició de llençar confeti a la rua del diumenge que travessarà el passeig marítim entre el Port Esportiu, el passeig Rafael Campalans, el passeig Colom i Cal Bofill. Una acció que ja fa dècades que es portava a terme, i que ara finalitzarà. A més, s’han produït canvis en la formació i votació del jurat de les carrosses. Cada colla participant aportarà una persona per formar del jurat.
A l’hora de votar no hi haurà un escalat de puntuacions, sinó que s’haurà de votar la carrossa i comparsa que queda en primer, segon i tercer lloc i també serà votació directa el millor maquillatge, sàtira, coreografia, idea més original i disfressa. El vot popular es durà a terme únicament a través de l’aplicació Viu La Torre i la ciutadania haurà d’indicar una colla. El termini de votació s’ha ampliat entre el dissabte 14 i dimarts 17 de febrer, a les 13 h.
El regidor de Festes, Xavi Suárez, explicava que els canvis «tenen els objectius de fer un Carnaval més participatiu» i «còmode» per a les colles i el públic assistent.