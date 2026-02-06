Societat
Pagesos de Tarragona fan via cap a Barcelona i posen a prova la mobilitat enmig de la crisi a Rodalies
El Gremi de la Pagesia diu que per "solidaritat" evitaran "molestar més del compte" i garanteixen l'accés a la ciutat
Les mobilitzacions dels pagesos fan via cap a Barcelona des de primera hora del matí i posen a prova la mobilitat enmig de la crisi a Rodalies. Els més matiners han estat els de Girona, que cap a les 7h han plantat una vintena de tractors acompanyats de diversos cotxes, que han agafat carreteres secundàries i es trobaran amb la columna d'Osona, del Bages i la del Vallès a la C-17 a Granollers.
A Tarragona, una quarantena de pagesos en cotxes han sortit cap a les 8h. Al Bages, diversos tractors han sortit cap a les 9h. El portaveu del Gremi de la Pagesia, Jordi Ginabreda, ha assegurat que per "solidaritat" amb els problemes de mobilitat evitaran "molestar més del compte" i garanteixen que els cotxes podran accedir a la capital catalana.
Les columnes de tractors i vehicles reivindicaran el segon aniversari de la mobilització històrica que va portar més de 2.000 tractors a la capital catalana.
Els pagesos de Tarragona i l’Ebre decideixen no marxar amb tractors
Una quarantena de pagesos del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre s'han aplegat a primera hora d'aquest divendres al matí en una àrea de servei de l'AP-7, a l'altura de Tarragona. A quarts de nou, han sortit amb una desena de vehicles, que duien banderes de Revolta Pagesa, cap a Molins de Rei, on es trobaran amb la resta de pagesos, per entrar conjuntament cap a Barcelona.
Els agricultors han decidit en assemblea no marxar amb tractors perquè, diuen, que no volen generar més "malestar" per la situació de Rodalies i l'AP-7. "No volem crear molt de rebombori, ja que les Rodalies estan com estan, que la gent pugui anar a treballar, nosaltres pacíficament volem celebrar el nostre aniversari", ha assenyalat el president del Gremi de la Pagesia, Joan Regolf.
Els pagesos mobilitzats no tenen constància que es puguin reunir amb el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. La seva voluntat és dura a terme activitats reivindicatives i divulgatives per fer arribar el "malestar" de la pagesia i "fer entendre el que pot suposar que el Tractat de Mercosur tiri endavant", ha dit el portaveu de Revolta Pagesa, Eduard Escolà.
Pel que fa a les reivindicacions assolides en el darrer any, Regolf ha destacat que els pagesos rebran els ajuts pels darrers aiguats el pròxim mes de març. El col·lectiu ha aconseguit que percebin ajuts les finques agrícoles i ramaderes d'Aldover i Tivenys, afectades per l'incendi del Baix Ebre, que van quedar excloses. També hi ha damunt la taula, “el pla director de l'ACA que afecta bastant les inundacions, ja no en volem més. A més, falta acabar de resoldre el tema del Caragol-Poma. Per tant, a les Terres de l'Ebre també hem de ser escoltats", ha dit el president del Gremi de la Pagesia.