El Modernisme retorna a Salou amb una ruta de catorze punts històrics
La jornada de festes també va incloure l'actuació de la Mulassa davant desenes de persones
La història tornarà a viure’s de primera mà a Salou després d’inaugurar la Ruta Modernista i Noucentista, que recorrerà catorze punts històrics del municipi. El govern Salouenc ha visitat el Xalet Fort, obert novament el passat mes d’octubre del 2025, com una de les localitzacions escollides per «ressaltar la importància» d’aquestes èpoques i edificacions a la localitat. «Hem de dir que Salou té els primers edificis d’apartaments turístics de la història de Catalunya», indicava l’alcalde, Pere Granados, en referència als xalets de principis del segle XX.
La ruta repassarà la història de les cases construïdes per les famílies burgeses provinent d’arreu de Catalunya i el seu impacte econòmic, social i cultural al municipi. «És important perquè la gent pugui informar-se sobre el nostre patrimoni», ressaltava Granados. Durant el passeig Modernista i Noucentista, es podran trobar diferents codis QR on els visitants podran descarregar-se una audioguia per entendre les característiques de cada edificació i els fets més destacats ocorreguts en cadascuna. «És una aposta que ha fet el municipi per recuperar la història de Salou», destacava el batlle, consolidant «la intenció per aconseguir la desestacionalització».
La proposta va formar part del recorregut realitzat aquest dijous per la Festa Major d’Hivern al municipi, que també va rebre la Gran Ballada de Sardanes amb centenars de persones participants. L’actuació de la Mulassa va omplir amb desenes d’assistents espais emblemàtics com la plaça del Carrilet i els carrers del Nucli antic, finalitzant el vuitè dia de festes al municipi.
Els punts de la ruta
2.- Xalet Vil·la Enriqueta
3.- Xalet Torremar
4.- Xalet Miarnau Navas
5.- Xalet Mallorquí
6.- Xalet Loperena
7.- Xalet Miarnau Ciurana
8.- Dipòsit d'aigua (Jardí de les Fonts)
9.- Cases 1930
10.- Hotel Niza
11.- Xalet Salas
12.- Xalet Fort
13.- Xalet Pujades
14.- Apartaments Sol i Mar