RESTAURACIÓ
Tastets a 6 euros: Aquests son els restaurants participants en les noves rutes gastronòmiques
Les propostes inclouran un passaport gastronòmic per aconseguir una ampolla prèmium
El Camp de Tarragona tornarà a viure rutes gastronòmiques per mostrar la diversitat dels productes de la demarcació de la mà de l’Associació d’Empresaris i Hostalers de Tarragona (AEHT).
Enguany, s’oferiran desenes de propostes amb 50 restaurants participants d’arreu de la província. Cambrils, Torredembarra, Tarragona i Reus són els municipis escollits per portar a terme els tastets un any més. La iniciativa començarà novament amb Tastets de Tarragona aquest dijous, on s’elaboraran degustacions vinculades a les ciutats i municipis, acompanyades amb maridatges de cava, vi blanc, vi negre o aigua.
El preu del plat, juntament amb la copa, serà de 6 euros i, com a promoció, totes les persones que completin el passaport gastronòmic rebràn una ampolla prèmium de regal. Per aconseguir-ho, cal haver visitat setze propostes gastronòmiques. L’objectiu de la iniciativa és «potenciar la gastronomia a un preu assequible» i «desestacionalitzar» l’economia de la restauració de la demarcació.
Entre les propostes, hi participen estbaliments de tot tipus, des de menjar tradicional i d’amèrica llatina, fins a tapes guanyadores de premis, com: Casa Pepe, Bocho, Formatgeria Madga i Degustació, Doditaly Focacceria, La 25, Son’s Cubano, Merceria 34, Galliner de l’Antiquari, Quattros, 4 Latas, La Barra del Pòsit, El Cafè de la Tertúlia , Malcarat Bar, Xamfrà 47, Instint Restaurant, Roce Cambrils, Museu del Vermut, Casa Alejandro, Bar Amics de Reus, entre d’altres.
Els establiments participants, les propostes gastronòmiques setmanals, l’actualitat i les novetats es podran consultar a les pàgines de Facebook i Instagram amb el mateix nom que s’han creat, especialment, per a l’ocasió. La proposta se suma a la varietat de Jornades Gastronòmiques de l’arròs, els cargols i els calamars del Baix Gaià, presentada el passat mes de novembre, que s’enfoca en la «descentralització».
Els participants
Torredembarra participarà en la ruta gastronòmica de la mà de l’AEH Baix Gaià. En aquest cas, es podrà provar els divendres, a partir del 6 de febrer. El municipi torrenc oferirà degustacions a vuit establiments. Tothom qui degusti totes les propostes gastronòmiques rebrà una ampolla prèmium com a obsequi. En aquesta edició hi participen els següents restaurants: Pepito Bravo, Ristretto Street Food, 4 Latas Torredembarra, Xalo, Oxid, Perrito, 4 Makis i Bar Cervecería La Brava.
Tastets de Tarragona tornarà amb total de 16 restaurants elaborarant les seves degustacions. En el seu cas, per completar el passaport gastronòmic cal haver degustat setze propostes gastronòmiques a qualsevol dels restaurants: Casa Pepe, Bocho, Formatgeria Madga i Degustació, Doditaly Focacceria, La 25, Son’s Cubano, Merceria 34, Galliner de l’Antiquari, Quattros, 4 Latas, Continental, Capuccino Font, Capuccino Tarraco , La Jartá, Selvático Wellness Food & Cocktails i Morrow.
També al Baix Camp, es reprèn la ruta Tapa Reus de la mà de l’AEH Reus i Reus Promoció. Seran 14 els restaurants participants i, en aquest cas, costarà 7€. El passaport segellable es pot completar amb catorze tapes tastades. Els establiments que participen en aquesta edició són: Rosa dels Vents, Cafè de Reus, As de Copes, Bar el Castell, El Ganxet Ibèric, Batticuore, Casa Coder, Flaps, Museu del Vermut, Casa Alejandro, Bar Amics de Reus, Koop Too, El Racó de JP i El Círcol.